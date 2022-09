Die AirPods von Apple sind beliebt: Doch mittlerweile gibt es eine ganze Reihe von Kopfhörern, die als AirPods-Alternative ebenso viel Spaß machen. Wir verraten, welche vier kabellosen Geräte für Musik und Sport zu empfehlen sind.

JLab JBuds Air Pro: Mit Power-Akku

fullscreen Die JLab JBuds Air Pro halten bis zu neun Stunden durch. Bild: © MediaMarktSaturn 2022

Die kabellosen In-Ear-Kopfhörer JLab JBuds Air Pro sind eine gute Alternative zu Apples AirPods Pro – und sind dazu auch noch günstiger. Die In-Ears sitzen bequem im Ohr und bieten einen hohen Tragekomfort. Die JBuds Air Pro werden mit drei Paar Silikon-Ohrstöpseln in unterschiedlichen Größen geliefert, außerdem sind im Lieferumfang „Cush Fin“-Ohrpassstücke dabei, die für einen noch besseren Halt sorgen sollen.

Empfehlung des Autors: Tech Beste True-Wireless-Kopfhörer: Hochwertige In-Ear-Earbuds im Vergleich

Gute In-Ears müssen neben dem Tragekomfort auch einen guten Klang bieten. Der Sound der JLab JBuds Air Pro ist klar, vor allem die tiefen Bässe überzeugen. In der App JLab Sound kannst Du den Equalizer benutzen, um den Sound zu optimieren. Ein weiteres Highlight der In-Ears ist die Akkulaufzeit. Einmal voll aufgeladen halten die Air Pro bis zu neun Stunden durch. Damit sind sie für Deine Sport-Sessions unterwegs bestens geeignet. Außerdem sind sie nach IP55-Schutzklasse gegen Staub und Spritzwasser geschützt.

Die In-Ears von JLab haben einige nützliche Features mit an Bord. Mit Bluetooth Multipoint können sich die In-Ears mit bis zu zwei Geräten gleichzeitig verbinden, ohne dass Du sie erneut koppeln musst. Der Audiokanal wird automatisch gewechselt. Die JBuds Air Pro werden per Touch-Eingabe oder per Spracheingabe mit Siri oder dem Google Assistant bedient. Eine aktive Geräuschunterdrückung (ANC) – wie die AirPods – haben die JBuds Air Pro nicht.

JLab JBuds Air Pro Jetzt kaufen bei

Jabra Elite 5: Mit hybrider aktiven Geräuschunterdrückung

fullscreen Die Jabra Elite 5 punkten mit einer hybriden aktiven Geräuschunterdrückung (ANC). Bild: © MediaMarktSaturn 2022

Die neuen Jabra Elite 5 machen Apples AirPods ganz schön Konkurrenz. Neben einem satten Klangerlebnis verfügen die Elite 5 über eine hybride aktive Geräuschunterdrückung (ANC). Damit werden Umgebungsgeräusche besonders effektiv reduziert und Du kannst Dich vollkommen auf Deine Musik oder Podcasts konzentrieren. Willst Du mehr von Deiner Umwelt wahrnehmen? Dafür hat Jabra die Elite 5 mit der HearThrough-Technologie ausgestattet. In der Jabra-App Sound+ kannst Du darauf zugreifen oder auch mit dem Equalizer am Sound schrauben.

Empfehlung des Autors: Tech Beste Sportkopfhörer: 6 tolle In-Ear-Modelle mit Bluetooth

Die Jabra Elite 5 sitzen angenehm im Ohr und werden mit drei Paar EarGels aus Silikon in den Größen S, M und L geliefert. Neben einem hohen Tragekomfort punkten die In-Ears mit einer ordentlichen Akkulaufzeit von bis zu sieben Stunden. Genug Zeit also, um eine Fahrrad-Tour zu unternehmen oder mit Bus/Bahn zur Arbeit zu fahren. Dank der Schnellladefunktion haben die Elite 5 in nur zehn Minuten wieder Akku für eine Stunde Laufzeit. Außerdem sind sie nach IP55-Schutzklasse gegen Spritzwasser und Staub geschützt.

Mit Bluetooth Multipoint kannst Du bequem zwischen zwei Geräten wechseln, ohne dass die Elite 5 neu gekoppelt werden müssen. Schaust Du beispielsweise einen Film auf dem Tablet und bekommst einen Anruf auf dem Smartphone wird der Audiokanal automatisch gewechselt. Die Bedienung funktioniert über klassische Knöpfe an den Außenseiten der Kopfhörer. Die In-Ears sind außerdem mit Amazon Alexa, Siri und dem Google Assistant kompatibel. Mit der Funktion Spotify Tab gelangst Du sogar per Knopfdruck direkt zu Deiner Spotify-Playlist.

Jabra Elite 5 Jetzt kaufen bei

JBL Live Pro 2: Mit ANC und Power-Akku

fullscreen Die JBL Live Pro 2 sind kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant. Bild: © MediaMarktSaturn 2022

Die JBL Live Pro 2 sind tolle In-Ear-Kopfhörer für unterwegs, zu Hause oder für das Büro. Die kabellosen Bluetooth-Ohrstöpsel überzeugen mit einem guten Klang und tiefen Bässen. Dank der mitgelieferten Ohrstöpsel in drei verschiedenen Größen kannst Du die optimale Größe für Dich selbst wählen. Die aktive Geräuschunterdrückung (ANC) sorgt dafür, dass Du Deine Musik ohne nervige Hintergrundgeräusche genießen kannst. Das ist auch beim Telefonieren von Vorteil. Mit der Funktion Smart Ambient kannst Du hingegen die Umwelt intensiver wahrnehmen.

Die Akkulaufzeit der Live Pro 2 ist genauso wie bei den JBuds Air Pro: Einmal vollständig aufgeladen halten die In-Ears bis zu neun Stunden durch. Praktisch: Durch die Schnellladefunktion hast Du in 15 Minuten wieder Akku für vier Stunden Laufzeit. Staub und Spritzwasser machen den Live Pro 2 übrigens nichts aus. Die schicken In-Ears sind mit der Schutzklasse IPX5 zertifiziert.

Die Bedienung der JBL Live Pro 2 funktioniert entweder intuitiv per Touch-Eingabe oder mit Deiner Stimme. Die Live Pro 2 sind mit dem Google Assistant und Amazon Alexa kompatibel. Mit der Multipoint-Verbindung kannst Du bis zu zwei Bluetooth-Geräte gleichzeitig verbinden, ohne die In-Ears immer wieder neu koppeln zu müssen. Weitere Einstellungen findest Du in der zugehörigen App My JBL Headphones. So kannst du beispielsweise Deine In-Ears per Tonsignal wiederfinden, wenn Du sie verlegt hast.

JBL Live Pro 2 Jetzt kaufen bei

Google Pixel Buds A-Series: Mit Google Assistant

fullscreen Mit dem Google Assistant kannst Du die Pixel Buds A-Series smart steuern. Bild: © MediaMarktSaturn 2022

Die Google Pixel Buds A-Series sind perfekte In-Ear-Kopfhörer für unterwegs. Die Ohrstecker sitzen bequem und fest im Ohr. Je nach Ohrgröße kannst Du aus drei unterschiedlichen Ohrsteckern wählen. Praktisch: Im Lieferumfang ist ein einstellbarer Stabilisierungsbogen. Damit hast Du einen noch bequemeren Halt. Die Pixel Buds A-Series sind außerdem nach IPX4-Zertifizierung gegen Spritzwasser und Schweiß geschützt.

Die In-Ears von Google überzeugen mit einem räumlichen und satten Klang. Die Akkuleistung ist allerdings nicht ganz so stark wie bei den anderen In-Ears in unserem Vergleich: Einmal voll aufgeladen halten sie bis zu fünf Stunden durch. Die Bedienung der In-Ears klappt entweder per Touch-Eingabe oder via Google Assistant mit einem Android-Smartphone. In der Google Pixel Buds-App kannst Du unter anderem den Google Assistant einstellen.

Wer auf große Extras wie aktive Geräuschunterdrückung (ANC) oder Bluetooth Multipoint setzt, wird allerdings enttäuscht. Die Google Pixel Buds A-Series unterstützen beide Funktionen zwar nicht, sind dafür aber deutlich günstiger als die AirPods von Apple.

Google Pixel Buds A-Series Jetzt kaufen bei