5 Laptops für Studierende & Creator – Power satt dank AMD

Du suchst einen Laptop fürs Studium, der auch bei anspruchsvollen Kreativ-Apps wie Adobe Photoshop, Premiere Pro und Blender nicht schlapp macht? Wir haben fünf Laptops mit starken AMD-Prozessoren rausgesucht, die sich perfekt zum Lernen und kreativen Arbeiten eignen.

Mit AMD-Power studieren und kreativ arbeiten

fullscreen Perfekt für Lernen und kreatives Arbeiten: Laptops mit AMD-Prozessoren. Bild: © AMD 2022

Bei einem Laptop für das Studium, mit dem Du auch kreativ arbeiten kannst, solltest Du auf ein paar wichtige Spezifikationen achten.

Um durch einen ganzen Tag an der Uni zu kommen, benötigt Dein neuer Laptop eine ausreichend lange Akkulaufzeit. Wir empfehlen eine Laufzeit von mindestens sechs Stunden. Das reicht in der Regel für einen Tag, auch wenn für längere Zeit keine Steckdose in der Nähe ist.

Schon deshalb bieten sich Laptops mit AMD Ryzen™ Prozessoren perfekt für den Uni-Alltag an. Die intelligente Akkuverwaltung der Prozessoren sorgt für eine möglichst lange Akkulaufzeit.

Weitere wichtige Faktoren sind das Gewicht und die Größe – schließlich transportierst Du den Laptop wahrscheinlich regelmäßig im Rucksack zur Uni. Achte auf ein Gewicht von möglichst unter 2 Kilogramm sowie eine Displaygröße von maximal 16 Zoll.

Aber was bringt ein leichter Laptop mit langer Akkulaufzeit, wenn er keine Leistung liefert? Die AMD-Prozessoren in den folgenden Laptops bieten die nötige Performance zum Lernen, Rendern, Bearbeiten und Exportieren von Kreativprojekten. So setzt Du Deine kreative Arbeiten auch mobil ohne Leistungseinbußen um.

Razer Blade 14: Performance-Monster in schlankem Gewand

fullscreen Das leistungsstarke Razer Blade 14 mit AMD Ryzen™-Prozessor. Bild: © Razer 2022

Ausgestattet mit einem neuen AMD Ryzen™ 6900HX Prozessor mit 3,3 GHz Basistakt (4,9 GHz im Turbomodus) sowie einer NVIDIA GeForce RTX™ 3070 Ti setzt das Razer Blade 14 auf High-End-Performance in einem schlanken Gehäuse. Trotz der satten Leistung bringt der Laptop nur 1,78 Kilogramm auf die Waage und hält bis zu zwölf Stunden durch.

Dank der 16 Threads des AMD Ryzen™ 6900HX und 16 GB Arbeitsspeicher erstellst Du problemlos komplexe 3D-Animationen in Blender oder schneidest und exportierst hochauflösendes Filmmaterial in Adobe Premiere Pro. Das knackscharfe QHD-IPS-Display bringt Filme und kreative Arbeiten perfekt zur Geltung.

Gespeichert werden Deine Projekte auf der 1 TB großen SSD. Zusätzliche Speichermedien kannst Du über die vier USB-Ports anschließen. Beim Razer Blade 14 stehen Dir insgesamt folgende Anschlüsse zur Verfügung:

2 x Typ-A USB 3.2

2 x Typ-C USB 3.2

1 x DisplayPort 1.4

1 x HDMI 2.1

1 x 3,5 mm Klinke

1 x Kensington-Anschluss (Diebstahlsicherung)

Lenovo Yoga 7: Hochwertiges Convertible mit Touchscreen

fullscreen Das Lenovo Yoga 7 lässt sich auch als Tablet nutzen. Bild: © Lenovo 2022

Wenn Du viel zeichnest, ist das Lenovo Yoga 7 mit Full-HD-Touchscreen das richtige Gerät für Dich. Das hochwertige Convertible lässt sich dank des 360-Grad-Scharniers in ein Tablet verwandeln und enthält als Zubehör den Lenovo Digital Pen, der für ein natürliches Schreib- und Zeichengefühl auf dem Touchscreen sorgt.

Angetrieben wird der Laptop von einem AMD Ryzen™ 7 5800U Prozessor mit 1,9 GHz Basistakt, einer integrierten AMD Radeon™ Grafik sowie 16 GB RAM. Benötigst Du mehr Power, kann der Prozessor seine Leistungstaktrate auf bis zu 4,4 GHz boosten – kreative Zeichenarbeiten sowie Uni-spezifische Aufgaben wie das Erstellen komplexer PowerPoint-Präsentationen sind damit kein Problem.

Das Lenovo Yoga 7 ist mit einem Gewicht von 1,45 Kilogramm ziemlich leicht. Außerdem ist es ein echtes Akkumonster: Es wirbt mit einer extralangen Akkulaufzeit von bis zu 27 Stunden. Die intelligente Kühlung im Gerät optimiert die Leistung abhängig vom Nutzerverhalten.

Deine Daten finden auf der 1 TB großen SSD Platz. Und auch bei den Anschlüssen hat Lenovo nicht gespart, Du bekommst:

1 x Typ-A USB 3.2

2 x Typ-C USB 3.2

1 x 3,5 mm Klinke

Asus ZenBook 13: Knackiges OLED-Display plus AMD-Power

fullscreen Das Asus ZenBook 13 weiß durch sein prächtiges OLED-Display zu überzeugen. Bild: © Asus 2022

Wenn Du das Asus ZenBook 13 zum ersten Mal anschaltest, fällt Dir sofort das Highlight des Laptops auf: das 13,3 Zoll große OLED-Display mit Full-HD-Auflösung. Die OLED-Technologie sorgt für perfekte Schwarzwerte und knackige Farben – ein Traum für Content-Creator und kreative Köpfe.

Im Inneren des Laptops werkelt ein leistungsstarker AMD Ryzen™ 7 5800U-Prozessor inklusive integrierter AMD Radeon™-Grafik. Diese Kombination sorgt zusammen mit den 16 GB Arbeitsspeicher dafür, dass kreative Anwendungen wie zum Beispiel Adobe Photoshop oder PowerPoint flink und flüssig auf dem kontrastreichen Display laufen.

Mit einem Gewicht von nur 1,14 Kilogramm und einer Akkulaufzeit von bis zu elf Stunden ist das schlanke Asus ZenBook 13 wunderbar mobil und perfekt für den Uni-Alltag geeignet. Deine wichtigsten Anwendungen kannst Du auf der 512 GB großen SSD installieren.

Die nötigen Anschlüsse, um beispielsweise Präsentationen in der Uni zu geben, sind natürlich ebenfalls mit an Bord:

2 x Typ-C USB 3.2

1 x Typ-A USB 3.2

1 x HDMI 2.0

Asus ROG Zephyrus G14: Powerhouse für exzessives Multitasking

fullscreen Dank des schnellen AMD Ryzen™ Prozessors eignet sich das Asus ROG Zephyrus G14 perfekt für kreative Arbeiten. Bild: © Asus 2022

Das Asus ROG Zephyrus G14 ist ein richtiges Powerhouse und setzt auf die Kombination eines pfeilschnellen AMD Ryzen™ 9 5900HS Prozessors und einer NVIDIA GeForce RTX™ 3050 Grafikkarte. In Verbindung mit dem 16 GB großen Arbeitsspeicher macht der Laptop auch bei exzessivem Multitasking nicht schlapp – so kannst Du ohne Performance-Einbrüche zahlreiche Browsertabs, Word-Dokumente und Bildbearbeitungsprogramme gleichzeitig nutzen.

Ein 14 Zoll großes WQHD-IPS-Display, eine 512-GB-SSD sowie eine Akkulaufzeit von bis zu 13 Stunden runden das Paket ab.

Den starken AMD-Prozessor bringt Asus in einem nur 1,6 Kilogramm leichten Gerät unter – perfekt für den regelmäßigen Transport zur Uni und wieder zurück.

Die wichtigsten Anschlüsse sind beim Asus ROG Zephyrus G14 ebenfalls verbaut:

2 x Typ-A USB 3.2

2 x Typ-C USB 3.2

1 x HDMI 2.0b

1 x 3,5 mm Klinke

HP Pavilion 15: Flottes Einstiegsgerät fürs Studium

fullscreen Das HP Pavilion 15 ist ein günstiges Einstiegsgerät mit leistungsstarkem AMD-Prozessor. Bild: © HP 2022

Ein günstiges Einstiegsgerät mit genügend Power fürs Studium: das HP Pavilion 15. Das Herzstück des Laptops bildet der AMD Ryzen™ 3 5300U Prozessor mit AMD Radeon™ Grafik, der für ein flottes Arbeitstempo bei Office-Anwendungen und einfachen kreativen Aufgaben sorgt. Mit 1,75 Kilogramm ist das Gerät außerdem angenehm leicht.

Des Weiteren erwarten Dich beim HP Pavilion 15 ein 15,6 Zoll großes Full-HD-Display, 8 GB Arbeitsspeicher sowie eine 512 GB große SSD. Macht der Akku während der Vorlesung mal schlapp, kannst Du ihn dank Schnellladetechnologie innerhalb von nur 45 Minuten wieder auf 50 Prozent aufladen.

Die Anschlussvielfalt des Laptops rüstet Dich zudem für alle möglichen Gegebenheiten im Arbeits- oder Uni-Alltag, sodass Du sowohl Beamer, externe Festplatten als auch Kopfhörer ohne Probleme anschließen kannst:

2 x Typ-A USB 3.2

1 x Typ-C USB 3.2

1 x USB-Ladeanschluss

1 x HDMI 2.0

1 x 3.5 mm Klinke

