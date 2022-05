Abopreise für iPhone-Apps können jetzt ohne Bestätigung erhöht werden

Apples Plan zur automatischen Zustimmung von Preiserhöhungen bei Abos sehe ich kritisch. Natürlich können Nutzer einer Preiserhöhung immer noch widersprechen, indem sie sie aktiv ablehnen. In meinem Weltbild bedeutet eine ignorierte Anfrage zur Anpassung von Gebühren aber immer noch ein Nein. Nur weil ich sie nicht ablehne, bedeutet das ja nicht, dass ich damit einverstanden bin.

Und was passiert in Fällen, in denen Nutzer keine Meldungen erhalten oder sie versehentlich wegwischen? Ich persönlich würde im Zweifelsfall lieber ein neues Abo abschließen, als unwissentlich mehr Gebühren zu zahlen. Wie siehst Du das?