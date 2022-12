AirPods-Akkulaufzeit: Unterschiede zwischen den Modellen & Tipps

AirPods, die schicken Bluetooth-Kopfhörer von Apple, sind für ihre einfache Kopplung mit Apple-Geräten und ihre gute Klangqualität bekannt. Sie haben auch eine gute Akkulaufzeit, aber es gibt Unterschiede zwischen den einzelnen Modellen. Wir sehen uns die Akkulaufzeit der AirPods genauer an und geben Tipps, wie Du sie verlängern kannst.

Wie lange hält der Akku der AirPods?

Die Akkulaufzeiten für die Audiowiedergabe (mit einer Ladung) unterscheiden sich je nach Modell leicht:

AirPods (1. Generation): 5 Stunden

5 Stunden AirPods (2. Generation): 5 Stunden

5 Stunden AirPods Pro (1. Generation): 5 Stunden

5 Stunden AirPods Max: 20 Stunden

20 Stunden AirPods (3. Generation): 6 Stunden

6 Stunden AirPods Pro (2. Generation): 6 Stunden

Akkulaufzeit mit Ladecase

fullscreen Geschützt und mit Energie versorgt: AirPods Pro im Ladecase. Bild: © TURN ON 2019

Mit dem Ladecase kannst Du die meisten AirPods mehrmals wieder aufladen. Jedes Modell verfügt über sein eigenes spezielles Ladecase, das Du per Lightning-Anschluss aufladen kannst.

Abhängig vom jeweiligen Modell haben die Ladecases unterschiedliche Akkukapazitäten:

AirPods (1. Generation): 24 Stunden

24 Stunden AirPods (2. Generation): 24 Stunden

24 Stunden AirPods Pro (1. Generation): 24 Stunden

24 Stunden AirPods (3. Generation): 30 Stunden

30 Stunden AirPods Pro (2. Generation): 30 Stunden

Das Ladecase der AirPods Max lädt die Bluetooth-Kopfhörer nicht auf. Die Akkulaufzeit lässt sich also nicht aktiv verlängern – das Case soll aber die Entladung der Over-Ears verhindern. Da die Kopfhörer aber erst nach rund 18 Stunden in der Hülle in den "Ultralow Power Mode" schalten, ist deren Nutzen umstritten, findet etwa Mactechnews.

AirPods: Akkulaufzeit im Vergleich zu anderen Bluetooth-In-Ears

Die Akkulaufzeit der Apple AirPods ist im Vergleich zu anderen Bluetooth-In-Ear-Kopfhörern durchschnittlich. Einige Kopfhörer haben eine längere Akkulaufzeit, während viele Modelle ähnlich lange durchhalten. Laut Tests von Computer Bild bringen es beispielsweise die Samsung Galaxy Buds 2 auf rund 5,5 Stunden Akkulaufzeit – etwas weniger als die Apple AirPods Pro 2.

Wenn Dir die Akkulaufzeit besonders wichtig ist, sind die Elite 7 Active von Jabra (7,5 Stunden) und die beyerdynamic Free Byrd (12 bis 13 Stunden) eine gute Wahl.

So prüfst Du den Batteriestand der AirPods

fullscreen Sich unverbindlich näher kommen: AirPods Pro und iPhone. Bild: © TURN ON 2019

Um den Batteriestand Deiner AirPods zu prüfen, tust Du Folgendes:

Kopple die AirPods mit Deinem iPhone oder iPad. Öffne die Einstellungen-App auf Deinem iPhone oder iPad. Gehe zu "Bluetooth". Suche Deine AirPods in der Liste der verbundenen Geräte und tippe darauf. Du siehst den aktuellen Batteriestand Deiner AirPods sowie den Batteriestand des Ladeetuis.

Alternative Methode: Öffne das Ladecase und halte es mit den eingelegten AirPods nahe an Dein iPhone oder iPad. Nach einigen Sekunden erscheint ein Pop-up-Fenster, das den Ladestatus Deiner AirPods anzeigt.

Hinweis: Bitte beachte, dass diese Anleitungen für Apple-Geräte gelten. Wenn Du ein Android-Gerät verwendest, musst Du möglicherweise andere Schritte ausführen, um den Batteriestand Deiner AirPods zu prüfen.

Warum sind meine AirPods so schnell leer?

fullscreen Armer John: Wenn die AirPods kaum noch Saft haben, kann das wirklich nerven. Bild: © Apple 2020

Es kann verschiedene Gründe dafür geben, warum der Akku Deiner AirPods schnell leer ist. Einige mögliche Ursachen:

Du verwendest Deine AirPods häufig und ohne Pausen, was dazu führt, dass der Akku schnell aufgebraucht ist.

Du hast Deine AirPods nicht richtig geladen oder verwendest ein schlechtes Ladegerät. Das kann dazu führen, dass der Akku sich schneller entlädt.

Die AirPods sind alt und der Akku hat möglicherweise nicht mehr seine maximale Kapazität. Auch das beeinträchtigt die Akkulaufzeit.

Um die Lebensdauer Deiner AirPods-Akkus zu verlängern und zu verhindern, dass die Batterien so schnell erschöpft sind, solltest Du die AirPods regelmäßig laden. Nutze dafür immer das mitgelieferte Ladekabel oder verwende ein anderes zertifiziertes Ladegerät von Apple.

Mit diesen Einstellungen verlängerst Du die Akkulaufzeit der AirPods

fullscreen Nur wenige Fingertipps sind nötig, um bestimmte AirPods-Einstellungen anzupassen. Bild: © AdobeStock / Zamrznuti tonovi 2022

Um die Akkulaufzeit von AirPods zu verbessern, kannst Du den Batteriesparmodus Deines iPhones aktivieren. Dieser Modus schaltet die Kopfhörer automatisch aus, wenn Dein Smartphone keinen Ton wiedergibt.

Außerdem kannst Du die Kopfhörereinstellungen auf dem iPhone anpassen. Damit reduzierst Du die Datenmenge, die für die Audioübertragung benötigt wird, und erhöhst somit die Akkulaufzeit der AirPods.

Am besten aktivierst Du außerdem das optimierte Laden für Deine AirPods:

Verbinde die AirPods mit Deinem iPhone oder iPad. Öffne die Einstellungen-App auf Deinem iPhone oder iPad. Wähle "Bluetooth" aus. Suche Deine AirPods in der Liste der verbundenen Geräte und tippe darauf. Scrolle nach unten und aktiviere die Option "Optimiertes Laden".

Schonende Verwendung: Mit den AirPods Akku sparen

fullscreen Wenn Du die AirPods gut behandelst, revanchieren sie sich mit einer längeren Lebensdauer. Bild: © AdobeStock / Prostock-studio 2022

Für den Transport und die Aufbewahrung Deiner AirPods solltest Du das mitgelieferte Ladecase verwenden. Es lädt die Kopfhörer auf und schützt sie vor Beschädigungen.

Weitere Tipps für eine längere Lebensdauer des Akkus:

Nutze die AirPods mit geringer Lautstärke.

Verwende nur einen AirPod statt beiden.

Vermeide, dass die AirPods extremen Temperaturen ausgesetzt sind.

