AirPods finden mit der "Wo ist?"-App: So klappt's

Du hast Deine AirPods verloren? Mit der "Wo ist?"-App von Apple lassen sich die Kopfhörer problemlos finden. In diesem Ratgeber erfährst Du, wie Du die App zum Suchen der AirPods einsetzt.

Das Design der Apple AirPods ist so simpel wie elegant, doch die einzelnen Kopfhörer mit Bluetooth-Verbindung zum iPhone haben einen offensichtlichen Nachteil: Sie gehen leicht verloren. Wer seine AirPods regelmäßig suchen muss, sollte auf jeden Fall mit der "Wo ist?"-App vertraut sein.

fullscreen Mit der "Wo ist?"-App hast Du Deine Apple-Geräte immer im Blick. Das geht übrigens auch mit dem Browser. Bild: © Apple 2021

App "Wo ist?" hilft bei der AirPods-Suche

Mit der "Wo ist?"-App können Besitzer von Apple-Geräten nicht nur den Standort von iPhone, iPad und Apple Watch im Blick behalten. Mit der App kannst Du auch Deine AirPods tracken. Und das ist bei den kleinen Dingern durchaus praktisch. Damit die "Wo ist?"-App die AirPods finden kann, müssen sie allerdings per Bluetooth verbunden sein – also in Reichweite eines Deiner Apple-Geräte liegen. Außerdem funktioniert die Suche nur, wenn sich die AirPods außerhalb ihres Cases befinden.

AirPods suchen: Position auf einer Karte anzeigen

Um Deine AirPods mit der "Wo ist?"-App aufzuspüren, musst Du wie folgt vorgehen:

Öffne die "Wo ist?"-App. Logge Dich mit Deiner Apple-ID ein. Wähle bei "Geräte" die AirPods aus. Auf einer Karte siehst Du den Standort der Kopfhörer. Wichtig: Möglicherweise siehst Du hier den Standort, an dem Deine AirPods zuletzt per Bluetooth verbunden waren – also den Ort, an dem Du sie vielleicht verloren hast.

AirPods finden: Ton zum Orten abspielen

Du weißt ungefähr, wo Deine AirPods sind, kannst sie aber trotzdem nicht finden? Dann kannst Du sie durch das Abspielen eines Tons vielleicht orten. Gehe so vor:

Tippe in der "Wo ist?"-App auf "Geräte". Wähle Deine AirPods aus. Tippe auf "Ton abspielen".

Die AirPods spielen pfeifende Töne in ansteigender Lautstärke ab, mit denen Du sie orten kannst. Wenn Du nur einen AirPod suchen willst, kannst Du den linken oder rechten Ohrhörer einzeln per Tastendruck stummschalten.

Suche über den Browser

Deine AirPods kannst Du neben der "Wo ist?"-App auch bequem über Deinen Browser orten. So klappt's:

Öffne die Seite https://www.icloud.com/find/. Melde Dich mit Deiner Apple-ID an. Wähle bei "Alle Geräte" Deine AirPods aus. Tippe auf "Ton wiedergeben", um Deine AirPods noch besser zu orten.

