AirPods Pro 2 sind offiziell: Das können die neuen In-Ear-Kopfhörer

Neben den neuen iPhone-14- und Watch-Series-8-Modellen präsentierte Apple gestern auch noch die AirPods Pro 2. Diese verfügen über den neuen H2-Chip, der das Klangerlebnis und die aktive Geräuschunterdrückung im Vergleich zum Vorgänger noch einmal auf ein neues Niveau heben soll.

Wie Apple in einer Pressemitteilung verkündet, soll die aktive Geräuschunterdrückung (ANC) nun doppelt so effektiv wie im Vergleich zur vorherigen Generation sein – und auch am Transparenzmodus haben die Apple-Ingenieure geschraubt. Ganz neu ist die Adaptive Transparenz. Diese soll in Bruchteilen von Sekunden besonders laute Geräusche wie Baustellenlärm oder laute Motoren auf eine ertragbare Lautstärke dämpfen. Warnsignale wie zum Beispiel Sirenen bleiben aber weiterhin hörbar.

fullscreen Die aktive Geräuschunterdrückung soll bei den AirPods Pro 2 doppelt so gut wie bei den Vorgängern sein. Bild: © Apple 2022

Besserer Klang dank H2-Chip und neuem Treiber

Auch der Klang der AirPods Pro 2 soll nun um Längen besser sein als bei den Vorgängern. Der leistungsfähigere H2-Chip bietet laut Apple "ein einzigartiges akustisches Erlebnis". Ein neuer Audiotreiber sorgt für geringere Verzerrung. Freunde von basslastiger Musik dürfen sich über einen speziellen Verstärker freuen. Dieser soll sattere Bässe und kristallklaren Sound in einem größeren Frequenzbereich produzieren.

Und da nicht nur die Technik, sondern auch die Passform der Kopfhörer zum Hörerlebnis beiträgt, liegen den AirPods Pro 2 nun auch extra kleine Ohreinsätze (Größe XS) bei.

Personalisiertes 3D-Audio-Profil

3D-Audio zählte schon bei der ersten Generation der AirPods Pro zu den Highlights. Beim Nachfolger konnte Apple das Feature für virtuellen Raumklang noch einmal verbessern. Mit der TrueDepth-Kamera des iPhones können Nutzer nun ein eigenes 3D-Audio-Profil erstellen. Die Kamera analysiert Größe sowie Form von Kopf und Ohren und erzeugt so ein individuell abgestimmtes Hörerlebnis. Das personalisierte 3D-Audio-Profil mit dynamischen Headtracking unterstützt Musik, Filme und Serien auf iPhone, iPad, Mac und Apple TV.

Mehr Komfortfunktionen und längere Akkulaufzeit

Auch die Steuerung der AirPods Pro 2 ist komfortabler geworden. Durch ein Streichen über den Schaft lässt sich – ohne das iPhone aus der Tasche zu holen – die Lautstärke anpassen. Durch einen Druck auf das untere Ende des In-Ear-Kopfhörers springen Nutzer zum nächsten Lied, nehmen Anrufe entgegen oder aktivieren Siri für die Sprachsteuerung.

Die Akkulaufzeit konnte im Vergleich zum Vorgänger ebenfalls zulegen. Diese beträgt mit aktiver Geräuschunterdrückung nun bis zu 6 Stunden. Mit dem Ladecase können die In-Ear-Kopfhörer bis zu vier Mal komplett wieder aufgeladen werden. So ist eine maximale Laufzeit von bis zu 30 Stunden möglich. Das sind sechs Stunden mehr als beim Vorgänger.

Das angesprochene Ladecase hat ein frisches Design erhalten und ist nun vor Schweiß und Wasser geschützt. Wer das Case gelegentlich mal verlegt, kann es nun auch mit Hilfe seines iPhones (mit U1-Chip) orten. Ein integrierter Lautsprecher erleichtert die Suche, indem er laute Töne abspielt.

Preis und Verfügbarkeit

Die AirPods Pro 2 kosten 299 Euro. Sie können ab dem 9. September vorbestellt werden. Ab dem 23. September sind die neuen In-Ear-Kopfhörer im freien Handel erhältlich.