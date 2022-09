AirPods Pro 2 sollen beim Apple-Event am Mittwoch enthüllt werden

Wer auf die AirPods Pro 2 wartet, muss sich wahrscheinlich nicht mehr lange gedulden. Angeblich wird Apple die neue Generation seiner kabellosen In-Ear-Kopfhörer schon im Rahmen des iPhone-14-Events am 7. September vorstellen.

Schon am Mittwoch lädt Apple ins Steve Job Theater, um das iPhone 14 sowie die Apple Watch Series 8 vorzustellen. Etwas überraschend kommt nun die Info, dass offenbar auch die AirPods Pro 2 beim September-Event Premiere feiern werden. Das behauptet Bloomberg-Redakteur Mark Gurman in der aktuellen Ausgabe seines Power-On-Newsletters. "Letztes Jahr habe ich berichtet, dass die neuen AirPods Pro 2022 erscheinen werden, und jetzt habe ich erfahren, dass ihre Enthüllung am Mittwoch stattfinden wird", schreibt der Apple-Experte.

AirPods Pro 2: Das ist neu

Die zweite Generation von Apples In-Ear-Topmodell soll einige Neuerungen mitbringen, unter anderem einen neuen H2-Chip für bessere Audioqualität, einen größeren Akku für mehr Laufzeit, ein neues Ladecase mit Wo-ist?-Support, eine bessere Trageerkennung, Fitness-Tracking-Features und mehr. Laut 9to5Mac könnten die AirPods Pro 2 zudem als erste Apple-Kopfhörer mit Bluetooth 5.2 auf den Markt kommen. Zusammen mit einem neuen Audio-Codec dürfte das die Soundqualität bei Anrufen verbessern, aber auch das Abspielen von Songs mit höherer Bitrate erlauben.

Kein neues Design für die In-Ears

Bereits vor zwei Jahren wurde darüber berichtet, dass Apple ein neues Design für die AirPods Pro testen würde. Das Unternehmen versuchte sich angeblich an kompakteren Kopfhörern ohne den AirPods-typischen Stiel. Das ist allerdings wieder vom Tisch. Die AirPods Pro 2 werden wohl keine größeren Designänderungen aufweisen. Ob das stimmt, wird sich wohl bereits am Mittwoch zeigen.