AirPods Pro 2 und überarbeitete AirPods Max für Herbst erwartet

Die lang erwarteten AirPods Pro 2 sollen bald erscheinen. Einem neuen Bericht zufolge könnte Apple die Nachfolger der AirPods Pro zusammen mit einer überarbeiteten Version der AirPods Max inklusive neuer Farben im kommenden Herbst auf den Markt bringen.

Dem bekannten Apple-Analysten Ming-Chi Kuo zufolge sollen die AirPods Pro 2 in der zweiten Jahreshälfte 2022 veröffentlichtet werden, berichtet Appleinsider. Der Bloomberg-Redakteur Mark Gurman weiß es angeblich noch genauer. In seinem "Power On"-Newsletter schreibt er, dass die AirPods Pro 2 schon im Herbst verfügbar sein sollen. Ihm zufolge sei ein Release im Herbst auch ein günstiger Zeitpunkt für einige Besitzer des Vorgängers. Die originalen AirPods Pro kamen im Herbst 2019 auf den Markt, einige Early Adopters könnten also bereits mit schwachen Akkus zu kämpfen haben, vermutet Gurman.

Verzichtet Apple bei den AirPods Pro 2 auf den Stiel?

Seit einiger Zeit kursieren auch Gerüchte darüber, dass Apple für die AirPods Pro 2 ein komplettes Redesign plane. So soll der längliche Stiel ganz wegfallen. Außerdem sollen die In-Ear-Kopfhörer verlustfreie Audiowiedergabe unterstützen, einen stärkeren Prozessor bieten und über Gesundheits-Tracking-Funktionen verfügen.

Gurman zufolge wird Apple im Herbst den Fokus zwar auf die AirPods Pro 2 legen, allerdings soll es auch eine überarbeitete Version der AirPods Max in neuen Farben geben. Welche Farben das seien werden, lässt der Bloomberg-Redakteur offen. Derzeit ebenfalls unbekannt ist, welche technischen Verbesserungen die aktualisierte Version der Over-Ear-Kopfhörer zu bieten haben. Möglich wären beispielsweise längere Akkulaufzeiten oder die Unterstützung für verlustfreie Audiowiedergabe.