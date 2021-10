Android 12: Fertige Open-Source-Version ist da

Google hat die Entwicklung von Android 12 abgeschlossen und die Open-Source-Version des Betriebssystems für das Android Open-Source-Project (AOSP) veröffentlicht. Bis Android 12 auf den ersten Smartphones landet, wird es aber noch eine Weile dauern. Wie gewohnt erhalten die Pixel-Smartphones die neue Android-Version zuerst.

Am Montag verkündete Google im Android Developers Blog, dass die Arbeiten an Android 12 abgeschlossen sind und die neue Version ab sofort im AOSP verfügbar ist. Gleichzeitig gab Dave Burke, Googles VP of Engineering, eine erste Einschätzung, wann das neue Betriebssystem auf den ersten Smartphones eintrudeln wird. Auf Pixel-Geräten soll Android 12 bereits in den nächsten Wochen erscheinen, gegen Ende des Jahres folgen dann ausgewählte Smartphones von Samsung, OnePlus, Oppo, Realme, Tecno, Vivo und Xiaomi.

Das sind die Highlights von Android 12

Zu den größten Neuerungen in Android 12 zählt die überarbeitete Nutzeroberfläche, das "Material You"-Design. Diese passt die Systemfarben auf Wunsch an das verwendete Wallpaper an und das komplette Betriebssystem wirkt wie aus einem Guss. Dazu kommen ein frisches Widget-Design, noch mehr interaktive Elemente, schicke neue Animationen und eine überarbeitete Benachrichtigungsleiste sowie Schnelleinstellungen.

Aber auch unter der Haube von Android 12 soll sich einiges getan haben. So verspricht Google, dass das Betriebssysteme nun effektiver arbeite und die Performance-Kerne der Chips um bis zu 15 Prozent weniger nutze. Weiterhin wurden die Wechselwirkungen zwischen Hardware und Android 12 so weit optimiert, dass Smartphone-Prozessoren bis zu 22 Prozent weniger Zeit für grundlegende Systemoperationen benötigen.

Und auch in puncto Sicherheit gibt es Neuheiten: Ein neues Dashboard zeigt nun den Zugriffsverlauf von Apps auf Smartphone-Sensoren an. Außerdem zeigt ein kleines Symbol nun an, wann Apps die Kamera und/oder das Mikrofon nutzen.