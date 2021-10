"Anno 1800" auf der PS4 spielen – geht das?

In "Anno 1800" kannst Du die industrielle Revolution miterleben und auf Deinen PC holen. Aber Moment: Wirklich nur auf den PC? Oder gibt es auch die Möglichkeit, das Game auf einer Konsole wie der PS4 oder der Xbox One zu zocken? Wir haben alle Fakten zum Thema.

Wenn es um die Frage "PC oder Konsole?" geht, scheiden sich die Geister. Doch während inzwischen zahlreiche Games auf beiden Systemen gespielt werden können, gibt es andere, die Exklusivtitel bleiben. Bisher war die "Anno"-Reihe so ein Fall: Egal, ob "Anno 1404", "Anno 1503" oder "Anno 2070" – jeder Teil war nur auf dem PC spielbar. Ans Zocken auf der PS4 oder Xbox One war nicht zu denken. Und wie ist das nun bei "Anno 1800"?

"Anno 1800": Spielen via PS4 oder Xbox One möglich?

fullscreen Auf der PlayStation 4 können zahlreiche Spiele gezockt werden. "Anno 1800" ist leider keins davon. Bild: © TURN ON 2016

Die traurige Antwort lautet: Auch "Anno 1800" ist ausschließlich auf dem PC spielbar. Weder auf der PS4 und PS5 noch auf der Xbox One und Xbox Series X/S oder der Nintendo Switch gibt es das Echtzeitstrategiespiel. Nicht einmal auf einem Apple-Computer mit macOS kannst Du den neuesten Teil der Reihe spielen. Nur mit einem Windows-Rechner kommst Du in den Genuss, ins Industriezeitalter einzutauchen und Dein eigenes Imperium zu bauen.

Alternativen zu "Anno 1800" auf der PS4 und Xbox One

fullscreen Solche Inseln kannst Du auch in anderen Spielen besitzen. Bild: © Ubisoft 2019

Da es nun schon mit "Anno 1800" auf der PS4 nicht klappt, wie wäre es dann wenigstens mit ein paar Alternativen? Unterhaltsame Aufbau- und Echtzeitstrategiespiele, die Dich über Stunden in ihren Bann ziehen, gibt es schließlich auch für die Konsole.

Die größte Ähnlichkeit mit "Anno 1800" dürfte vermutlich "Tropico 6" haben. Das neueste Spiel aus der Reihe von Publisher Kalypso kann nicht nur auf der PS4, sondern auch auf der Xbox One oder eben am PC gespielt werden. Erstmals für die Serie herrschst Du in dem Aufbaustrategiespiel nicht nur über eine, sondern gleich über mehrere Inseln und entscheidest selbst, ob Du als entspannter Staatsmann oder Furcht einflößender Diktator regierst.

"Jurassic World Evolution"

Industrielle Revolution ist Dir zu langweilig? Dann probier es doch mal mit "Jurassic World Evolution" und erschaffe Deinen eigenen Dinosaurierpark! Dabei geht es nicht alleine darum, ein paar Gehege hübsch zu platzieren und Publikum anzulocken. Vielmehr musst Du die Urzeitriesen erst einmal mithilfe von Biotechnologie wiedererwecken und sie dann am Leben erhalten.

Das Indie-Game "Stardew Valley" orientiert sich deutlich an "Harvest Moon", einem alten SNES-Klassiker. Den beliebten Farmsimulator in Retro-Optik gibt es aber auch für PS4, Switch, Xbox One und sogar Mobilgeräte. Du erschaffst hier vielleicht kein Imperium wie in "Anno 1800", dafür bist Du Besitzer einer eigenen Farm, die Du nach Belieben ausbauen und managen kannst. Mehr noch: Du kannst Freundschaften schließen, Tiere für Deinen Hof kaufen und anderen Dorfbewohnern bei ihren Aufgaben helfen.

