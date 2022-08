Apples September-Event startet 2022 vielleicht schon früher

In diesem Jahr könnte Apple das September-Event früher als erwartet starten. Das Unternehmen bereitet die Aufzeichnung der virtuellen Präsentation offenbar schon vor. Die Kalifornier werden dort wahrscheinlich das iPhone 14 und die Apple Watch Series 8 inklusive eines speziellen Modells für Extremsportler zeigen.

Wie der Bloomberg-Journalist und Apple-Kenner Mark Gurman in seinem Power On-Newsletter berichtet (via Macrumors), steckt Apple mitten in den Vorbereitungen für das September-Event. Seinen Informationen zufolge sollen die Aufnahmen für das virtuelle Event bereits angelaufen sein – und schon am 6. September soll es stattfinden.

iPhone 14 bereits am 16. September verfügbar?

Traditionell stellt Apple neue iPhones am ersten oder zweiten Dienstag im September vor. Der erste Dienstag im September fällt in diesem Jahr auf den sechsten Tag des Monats. Am Montag, dem 5. September, ist in den USA allerdings Labor Day und für gewöhnlich hält Apple kein Launch-Event ab, wenn es zuvor ein verlängertes Wochenende gab, berichtet Phonearena. In diesem Jahr könnte Apple diese ungeschriebene Regel jedoch brechen, glaubt zumindest der gut informierte Leaker Max Weinbach.

Wie Gurman liegen auch Weinbach Informationen vor, die auf ein Launch-Event am 6. September deuten. Weiterhin verrät der Leaker, dass das iPhone 14 schon am 16. September auf den Markt kommen könnte. Er sei sich nicht zu 100 Prozent sicher, aber das Zeitfenster sollte seiner Meinung nach passen.

Kommt die Apple Watch für Extremsportler?

Neben dem iPhone 14 soll Apple angeblich auch die Watch Series 8, Watch SE und eine bisher unbestätigte Apple Watch für Extremsportler vorstellen. Das neue Modell soll Gerüchten zufolge Apple Watch Pro heißen und sich an Nutzer richten, die "sich sonst eine High-End-Sportuhr von Garmin für intensive Workouts holen würden". Allerdings könnte die neue Smartwatch recht teuer werden. Angeblich soll sie zwischen 900 und 1.000 US-Dollar kosten.