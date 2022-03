Apple bestätigt: iOS 15.4 kann Akkulaufzeit verkürzen

Vor einer Woche ist der Roll-out von iOS 15.4 gestartet. Seitdem häufen sich Berichte von Nutzern, die über verkürzte Akkulaufzeiten durch das Update klagen. Apple hat dies nun offiziell bestätigt.

Vor allem auf Twitter tauchen seit dem Release von iOS 15.4 immer wieder Berichte von Nutzern über drastisch reduzierte Akkulaufzeiten auf (via PhoneArena). Dass ein iOS-Update nicht nur nützliche Neuerungen enthält, sondern mitunter ein neues Problem mit sich bringt, kam in der Vergangenheit schon vor. Speziell verkürzte Akkulaufzeiten sind immer wieder Thema. Nicht immer geht Apple zeitnah auf solche Hinweise ein. Diesmal jedoch hat sich das Unternehmen auf Twitter geäußert und die reduzierte Akkulaufzeit offiziell bestätigt (via Techradar).

Apple: "Akku-Problem löst sich von selbst"

Apple zufolge sei es normal, dass die Akkulaufzeit eines Geräts in den ersten 48 Stunden nach der Aktualisierung sinkt. Apps und andere Funktionen des Smartphones müssten sich erst auf die neue Software einspielen, um wieder effizient zusammenzuarbeiten. Die Empfehlung: Den Akku des betreffenden iOS-Geräts erst einmal für zwei Tage beobachten. Im besten Fall erledige sich das Problem nach 48 Stunden von alleine.

Wenn das alleine nicht hilft, empfiehlt der Support einen Neustart des Smartphones. Auch dies könne dafür sorgen, dass sich die Akkulaufzeit nach dem Update wieder normalisiert.

Update enthält zahlreiche neue Features

iOS 15.4 bringt viele neue Funktionen mit sich. So kannst Du mit Face ID nun auch Dein Telefon entsperren, wenn Du eine Maske trägst. Außerdem sind eine ganze Reihe neuer Emojis mit dabei und Siri bekommt eine neue Stimmoption. Die Notizen-App kann nach dem Update überdies einen Text durch Einscannen mit der Kamera erkennen. Alle Details zum Update.