Apple-Event am 8. März offiziell: Das erwarten wir

Apple lädt am 8. März zu einem virtuellen Event unter dem Motto "Peek Performance". Beobachter erwarten unter anderem die dritte Generation des iPhone SE.

Schon im Vorfeld stand der 8. März als potenzieller Termin für Apples Keynote im Raum – jetzt hat Apple selbst das Datum für seine Show bestätigt. Das Motto der Show: "Peek Performance", also maximale Leistung.

Branchenexperten erwarten mit dem iPhone SE 3 ein neues Handy von Apple, das optisch der aktuellen zweiten Generation ähneln soll. Somit dürfte auch das neue iPhone SE das in die Jahre gekommene Design mit dicken Bildschirmrändern und Touch-ID-Sensor unter dem Display besitzen. Im Inneren soll es jedoch Upgrades geben, unter anderem mit dem A15-Bionic-Chipsatz und schnellem 5G-Mobilfunk.

iPad Air, MacBook Air und Mac mini 2022

Apple könnte außerdem ein überarbeitetes iPad Air in unveränderter Optik vorstellen, dafür mit einem stärkeren Chip und 5G-Modul. Spekuliert wird ebenso, dass Apple die 2021 eingeführte Kamerafunktion "Center Stage" integriert. Diese ist vor allem für den Einsatz bei Videogesprächen gedacht, da die Kamera den Sprecher verfolgt und im Fokus behält.

Auf den All-in-One-Computer Mac mini dürfte beim kommenden Event ebenfalls ein Chip-Upgrade warten. Die neuen Modelle mit M1 Pro und M1 Max an Bord würden dann die älteren Generationen mit Intel-Prozessoren ersetzen. Auch das MacBook Pro mit 13 Zoll – das Einsteigermodell unter den Pro-Notebooks von Apple – soll stärker werden. Hier will Apple angeblich erstmals den neuen M2-Chipsatz verbauen, der sich leistungsmäßig aber unter dem M1 Pro und M1 Max bewege.

Wie in den letzten Jahren üblich, wird Apples März-Event wieder rein virtuell als vorab aufgezeichnetes Video über die Bühne gehen. Wer "live" dabei sein will, kann Apples Stream am 8. März ab 19 Uhr im Netz verfolgen.