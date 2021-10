Apple-Event für 18. Oktober bestätigt: MacBook Pro mit M1X erwartet

Apple hat offiziell zu seinem Oktober-Event unter dem Motto "Unleashed" ("Entfesselt") geladen. Am 18. Oktober wird Apple im Rahmen einer virtuellen Keynote seine neuen Produkte vorstellen – allen voran wohl ein neues MacBook Pro mit M1X-Chip.

Nach dem iPhone-13-Event im September steht schon in wenigen Tagen ein weiteres Highlight für alle Apple-Fans an. Am 18. Oktober findet die virtuelle Keynote um 19 Uhr deutscher Zeit statt, wie Apple bestätigt hat.

Nachdem auf dem letzten Event das iPhone 13, neue iPads und die Apple Watch Series 7 im Fokus standen, dürfte sich dieses Mal alles rund um Macs drehen. Konkret: um das MacBook Pro in den Größen 14 und 16 Zoll. Mit dem M1X-Chipsatz soll Apples hauseigener M1-Chip einen stärkeren Nachfolger bekommen. Dadurch soll das MacBook Pro zugleich leistungsstärker und energieeffizienter werden, weswegen sich die Akkulaufzeit erhöhen dürfte.

Neuer Look fürs MacBook Pro?

Nicht nur die Technik im Inneren könnte Apple verbessern, auch über ein optimiertes Design wird spekuliert. Ein dünneres Gehäuse mit einem flachen Display ist im Gespräch, zugleich könnte die Touch Bar wieder durch herkömmliche Funktionstasten ersetzt werden.

Zudem rechnen Beobachter damit, dass Apple dem neuen MacBook Pro ein Mini-LED-Display spendiert, was unter anderem für ein Plus an Helligkeit und Kontrast sorgen könnte. Auch einige seit Jahren bei MacBooks nicht mehr verbaute Schnittstellen könnten ein unverhofftes Comeback feiern: ein Steckplatz für Speicherkarten, ein HDMI-Port und nicht zuletzt ein magnetischer MagSafe-Ladestecker sind im Gespräch.

Am 18. Oktober ab 19 Uhr deutscher Zeit kann das Apple-Event "Unleashed" wie gewohnt per Livestream verfolgt werden. Wobei live relativ ist: Das Event besteht aus vorab aufgezeichneten Präsentationen.