Apple-Event: Neue Farben für iPhone 13 & iPad Air

Bei seinem "Peek Performance"-Event am heutigen Dienstag will Apple das iPhone 13 in einer neuen Farbe vorstellen. Auch das überarbeitete iPad Air soll in einer neuen Farbvariante erscheinen. Ein YouTuber liefert schon jetzt erste Bilder.

Damit hatte zuvor kaum einer gerechnet: Auch das iPhone 13 könnte noch einmal einen Auftritt beim virtuellen Apple-Event am 8. März bekommen. Glaubt man Luke Miani, dem Host eines YouTube-Tech-Kanals, wird Apple das iPhone 13 heute in einer neuen Farbvariante präsentieren: einem dunklen Grün. Insider-Quellen beschreiben die Farbe laut Miani wie eine Mischung aus dem Mintgrün des iPhone 12 und dem Nachtgrün des iPhone 11 Pro. Das mitgelieferte Mock-up von Konzeptkünstler Ian Zelbo soll helfen, sich die neue Farbe vorzustellen.

iPad Air: Neuer Chip , neue Kamera & neue Farbe

Frischen Wind ins Apple-Line-up könnte auch das iPad Air mit einer neuen Farboption bringen. Das überarbeitete Tablet soll laut Miani in einem hellen Lila erscheinen. Gerüchten zufolge erscheint das überarbeitete Tablet mit einem neuen A15-Chip, einer 12-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera mit der 2021 eingeführten Kamerafunktion "Center Stage", einem vierfachen LED-True-Tone-Blitz sowie 5G-Support bei den Cellular-Modellen.

Was mögliche technische Upgrades beim grünen iPhone 13 angeht, gibt es bisher keine Informationen. Vermutlich wird Apple einfach eine neue Farbvariante ohne weitere Änderungen auf den Markt bringen – wie bereits im letzten Jahr mit dem violetten iPhone 12 geschehen. Weitere Neuigkeiten, auch bezüglich des erwarteten iPhone SE 3, des neuen MacBook Pro sowie dem Mac mini 2022 wird es beim heutigen Apple-Event ab 19 Uhr geben. Wie Du das "Peek Performance"-Event im Livestream verfolgen kannst, erfährst Du hier.