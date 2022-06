Apple: Inoffizielle Termine für AR-Brille & Virtual-Reality-Headsets

Apple arbeitet offenbar bereits an der zweiten Generation eines autonomen Headsets für Virtual und Augmented Reality. Außerdem befindet sich wohl eine leichte Augmented-Reality-Brille für Inhalte vom iPhone in Entwicklung. Nun sind Gerüchte darüber aufgetaucht, wann die insgesamt drei Headsets auf den Markt kommen sollen.

Den Anfang macht voraussichtlich die erste Generation des Virtual-Reality-Headsets. Dieses dürfte im zweiten Quartal des Jahres 2023 auf den Markt kommen, schreibt der bekannte Apple-Analyst Ming-Chi Kuo auf Twitter. Die offizielle Präsentation könnte im Januar 2023 anstehen, vermutet er. Der Analyst Jeff Pu von Haitong Intl Tech Reasearch schreibt laut 9to5Mac in einer Notiz, dass die zweite Generation der VR-Brille zusammen mit dem Augmented-Reality-Headset erscheine, und zwar in der zweiten Hälfte des Jahres 2024.

Autonome Headsets sollen VR und AR kombinieren

Das VR-Headset sei eine Brille, die ein bequemes Umschalten zwischen einer Virtual-Reality-Erfahrung und einer Augmented-Reality-Erfahrung ermöglichen soll, meint Kuo in einem Tweet. Bei VR versinkt der Nutzer ganz in einer virtuellen Welt, bei AR werden nur Informationen in die Realität oder in ein Live-Video davon eingeblendet. Die VR-Brille funktioniert autonom, also unabhängig von anderen Apple-Geräten. Und von dieser VR/AR-Brille sollen sich bereits zwei Generationen bei Apple in Entwicklung befinden.

Zusätzlich leichte AR-Brille für das iPhone

Brille Nummer 3 ist eine leichte Augmented-Reality-Brille, die mit dem iPhone gekoppelt wird und davon einige Inhalte anzeigt. Sie funktioniert also nicht autonom, sondern ist auf ein verbundenes iPhone angewiesen. Hier noch einmal die voraussichtlichen Release-Termine im Überblick: