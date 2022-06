Apple M2 vs. Apple M1: So unterscheiden sich die neuen Chipsätze

Apple hat mit dem M2-Chipsatz die neue Generation seines hauseigenen Apple Silicon Chips vorgestellt – natürlich mit deutlich mehr Power. Erfahre jetzt, was den Apple M2 vom Apple M1 unterscheidet und welche Vorteile das neue Modell beim produktiven Arbeiten bietet.

Apple hat rund 1 1/2 Jahre nach Release des M1 jetzt mit dem M2-Chipsatz nachgelegt – und verspricht einen gleichermaßen leistungsfähigeren wie energieeffizienteren Chip. Passend dazu hat Apple das neue MacBook Air mit M2 vorgestellt und das MacBook Pro um den M2 aktualisiert.

Die größten Unterschiede zwischen M1 und M2 sind vor allem bei der Leistung zu erwarten. Aber: Erste Benchmark-Tests stehen noch aus, weswegen einzig Apples eigene Daten Grundlage für diesen Vergleich sind.

Nach dem M2 2020 – mit dem Apple den Wechsel von Intel-Chips auf eigene Prozessoren eingeläutet hat – hat Apple 2021 den M1 Ultra sowie den M1 Max vorgestellt und 2022 den M1 Ultra, der zwei M1 Max für noch mehr Leistung kombiniert.

Apple richtet sich mit diesen stärkeren Chips jedoch vorrangig an professionelle Nutzer, die hohe Ansprüche an ihre Hardware stellen und auch komplexe Workflows durchführen. Der M2 ist als Nachfolger des Chips M1 für den Durchschnittsanwender zu verstehen.

Beim Apple M2 handelt es sich um ein sogenanntes Ein-Chip-System, das Komponenten wie Prozessor, Grafikeinheit und andere Bauteile beherbergt. Der Vorteil: Alle Komponenten sind ideal aufeinander abgestimmt und der Platzbedarf ist geringer. Aufgrund seiner Kompaktheit kommt ein SoC vor allem in mobilen Endgeräten zum Einsatz, etwa in Smartphones und Tablets – und eben in Macs.