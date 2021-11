Studentenrabatt, ermäßigte iTunes-Karten oder kostenlose Probemonate: Willst Du Apple Music günstiger nutzen, gibt es dafür zahlreiche Möglichkeiten. Die besten Möglichkeiten für Rabatte erfährst Du hier.

Der Preis für ein Apple Music-Abo beträgt standardmäßig 9,99 Euro, während die Familienmitgliedschaft mit 14,99 Euro monatlich zu Buche schlägt. Doch mit einigen Tipps lässt sich der Streamingdienst günstiger genießen.

Dreimonatige Testphase: Apple Music kostenlos nutzen

Zunächst solltest Du die kostenlose Testphase beanspruchen. Drei Monate lang kannst Du das Angebot von Apple Music ausführlich nutzen – und das kostenlos. Aber Vorsicht: Vergiss nicht die rechtzeitige Kündigung. Ansonsten geht das kostenlose Probe-Abo in ein kostenpflichtiges über. Sparen kannst Du mit der Testphase rund 30 Euro.

Voice-Tarif nutzen

Im Herbst 2021 startet in Deutschland das neue Apple Music Voice Abo. Dies kostet nur 4,99 Euro pro Monat, also die Hälfte des normalen Abos. Dafür bekommst Du Zugriff auf die komplette Apple-Music-Bibliothek – allerdings nur via Siri-Sprachsteuerung. Der Funktionsumfang der Apple-Music-App ist hingegen stark reduziert. Der Voice Plan funktioniert nur mit iPhone, iPad, Mac, Apple TV, HomePod, AirPods und CarPlay.

Geschenkkarte: 10 Monate zahlen, 12 Monate nutzen

10 Monate zahlen, 12 Monate Apple Music genießen – unter diesem Motto vertrieben die Kalifornier eine Geschenkkarte, mit dem sich der Dienst erheblich günstiger nutzen lässt. Ersparnis: rund 20 Euro. Die Karten werden aktuell nicht mehr angeboten, ältere Karten können aber natürlich noch eingelöst werden.

iTunes-Karten: Oftmals im Handel rabattiert

Clever sparen lässt sich auch mit App Store& iTunes-Karten. Das Guthaben wird einfach auf den Apple-Account gebucht, die Kosten für Apple Music werden darüber eingezogen. Dafür muss natürlich ausreichend Guthaben auf dem Konto vorhanden sein. Die iTunes-Karten selbst werden im Handel in Aktionen regelmäßig vergünstigt angeboten. Meist mit 10 oder 15 Prozent Rabatt, mitunter sogar 20 Prozent günstiger. So lassen sich die Kosten für das Abo effektiv senken.

fullscreen Im Handel werden iTunes-Karten regelmäßig günstiger angeboten. Bild: © Apple 2017

Studentenrabatt nutzen und nur die Hälfte zahlen

Apple selbst gewährt einen ordentlichen Rabatt für Studenten. Wer an einer Universität eingeschrieben ist, zahlt statt 9,99 Euro lediglich die Hälfte monatlich – also 4,99 Euro. Bis zu vier Jahre können angehende Akademiker von der rabattierten Mitgliedschaft profitieren, sogar eine Pausierung des Abos ist möglich. Geprüft wird der Studentenstatus nicht nur am Anfang, sondern auch regelmäßig zwischendurch. Die Prüfung erfolgt über den Dienst UNiDAYS.

Familienmitgliedschaft zum Preis von 14,99 Euro

Sparen lässt sich, wenn mehrere Mitglieder der Familie Apple Music nutzen möchten. Bis zu sechs Personen können das Streamingangebot nutzen – für gerade einmal monatlich 14,99 Euro. Möglich macht dies die Familienfreigabe. Nachteil an der Sache: Über den Account des Verwalters wird nicht nur Apple Music abgerechnet, sondern auch alle anderen Einkäufe der Familienmitglieder im App Store, iTunes Store und Co. Ratsam also wirklich nur für die eigene Familie – und eher nicht für den erweiterten Bekanntenkreis.

Jahresmitgliedschaft für 99 Euro

Still und heimlich führte Apple im Juni 2017 eine weitere Option ein, mit der Du ordentlich Geld sparen kannst – und zwar die Jahresmitgliedschaft zu einem Preis von 99 Euro. Besitzt Du bereits eine Apple-Music-Mitgliedschaft, kannst Du die Jahresmitgliedschaft wie folgt auswählen: "Einstellungen > Deine Apple-ID > Abonnements". Tippe dort auf "Apple Music" und Du kannst unter "Optionen" auf das Jahresabo für 99 Euro wechseln. Ersparnis: Fast 21 Euro.

Apple One nutzen

Empfehlung des Autors: Tech Apple One: Alle Infos zum neuen Abo-Modell

Im Herbst 2020 führte Apple das Abo-Modell Apple One ein, in dem neben Apple Music auch Apple TV+, iCloud und Apple Arcade enthalten sind. Für Einzelpersonen kostet das Abo 14,95 Euro pro Monat, für Familien (bis zu fünf weitere Personen) 19,95 Euro pro Monat. Wer neben Apple Music auch andere Apple-Dienste nutzt, für den ist das Abo-Modell einen Blick wert. Die Ersparnis gegenüber dem Einzelpreis liegt bei rund 6 bzw. 8 Euro, je nach gewähltem Tarif.

Zusammenfassung