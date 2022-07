Apple: Neue Chips offenbar nur noch für das iPhone Pro

Dass nicht alle iPhone-14-Modelle einen neuen Prozessor bekommen, ist schon länger im Gespräch. Ein Apple-Insider lässt nun jedoch verlauten, dass dies auch bei künftigen Generationen so sein soll. Demnach würden nur Pro-Modelle mit den neuesten Chips ausgerüstet.

Apples neuer A16-Chip wird wohl nur in den Pro-Versionen des iPhone 14 zu finden sein, die Standard-Modelle sollen weiterhin den A15 aus dem letzten Jahr an Bord haben. So weit, so bekannt. Nun behauptet Apple-Insider Ming-Chi Kuo allerdings, dass dies künftig immer so sein soll. Neue Chips dürfte es demnach nur noch für die teureren Pro-Modelle jeder neuen iPhone-Generation geben, berichtet 9to5Mac unter Berufung auf Kuos Blog.

Neuer Chip, neue Kamera, neues Design nur für iPhone 14 Pro & Pro Max

Apple wird aller Voraussicht nach im Herbst vier neue iPhones vorstellen: das iPhone 14, das iPhone 14 Max mit größerem Display, das iPhone 14 Pro und das iPhone 14 Pro Max. Während die beiden Standard-Modelle dasselbe Design wie das iPhone 13 und nur minimale technische Upgrades erhalten sollen, dürften das iPhone 14 Pro und das iPhone 14 Pro Max ein neues Display-Design, Kamera-Upgrades und den neuen A16-Chip bekommen.

Dies wäre nicht das erste Mal, dass Apple bei einer neuen iPhone-Generation deutliche Unterschiede zwischen den Modellen macht. Schon 2017 stellte der Konzern das iPhone X mit neuen Technologien wie Face ID vor, während die zeitgleich erschienenen iPhone-8-Modelle als leicht überarbeitete Versionen des iPhone 7 auf den Markt kamen.

Apples neue Business-Strategie?

Während Kuo zunächst vermutete, Lieferengpässe könnten Apple dazu zwingen, bei den Standard-iPhone-14-Modellen auf den alten Chip zu setzen, denkt er nun anders. Der Experte vermutet dahinter Strategie. Seiner Meinung nach will Apple die Nachfrage nach den Pro-Versionen auf diese Weise steigern.

Statt der ursprünglich vermuteten 40 bis 50 % Anteil an allen neuen iPhone-Verkäufen könnten iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max so auf rund 60 % Anteil kommen. Behält Apple diese Strategie bei, würden die durchschnittlichen Einnahmen pro iPhone-Generation vermutlich deutlich ansteigen.