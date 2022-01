Apple plant Launch des bisher breitesten Produktspektrums im Herbst

Wie in jedem Jahr erwarten uns auch in diesem Herbst wieder jede Menge neue Apple-Produkte. Einem Apple-Analysten zufolge dürfen wir uns diesmal aber auf das bisher größte Apple-Produktspektrum überhaupt freuen. Neben vier neuen iPhones soll es Upgrades für den iMac, MacBooks, die AirPods und mehr geben.

Wie der Bloomberg-Reporter und Apple-Experte Mark Gurman in seinem aktuellen Power-On-Newsletter (via 9to5Mac) berichtet, soll Apple in diesem Herbst das bisher wohl größte Produkt-Line-up in der Firmengeschichte präsentieren. Laut Gurman habe Apple eine Vielzahl von Ankündigungen bisher zurückgehalten, um im Herbst dann eine riesige Produktpallette präsentieren zu können.

Diese Apple-Produkte sind geplant

Das Highlight im Herbst sind natürlich die neuen iPhones. Davon gibt es gleich vier verschiedene Modelle. Weiterhin geplant sind laut Gurman: ein Low-End-MacBook Pro, ein aktualisierter iMac, ein neues Mac Pro, ein überarbeitetes MacBook Air, ein Upgrade der AirPods Pro, drei Apple Watches, ein Low-End iPad und verschiedene Modelle des iPad Pro.

Gurman glaubt fest an Apple-Event im Frühjahr

Im Newsletter spricht Gurman auch ein weiteres Mal über das Apple-Event im Frühjahr. Angeblich plane Apple im März oder April, das neue Modell des iPhone SE vorzustellen. Zuvor mutmaßte Gurman, dass Apple auf dem gleichen Event auch ein neu designtes iPad Pro vorstellen könnte. Diesen Release erwartet der Bloomberg-Reporter nun aber für den Herbst.

Auf dem Apple-Event im Frühjahr rechnet Gurman außerdem mit einem neuen iPad Air und einem High-End-Mac. "Ich kann mir vorstellen, dass Apple den M1 Pro-Chip in der ersten Hälfte dieses Jahres noch in einen weiteren Mac bringen will. Das könnte einen High-End-Mac mini oder -iMac bedeuten", so der Apple-Experte.