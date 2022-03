Apple stellt iPhone SE 3 mit A15 Bionic und schnellem 5G-Mobilfunk vor

Apple hat auf seiner März-Keynote erwartungsgemäß das iPhone SE 3 vorgestellt – und seinem Einsteigermodell den A15-Bionic-Chipsatz spendiert. Zudem funkt Apples günstigstes iPhone auch im schnellen 5G-Netz.

Das Design bleibt unverändert – hier setzt Apple weiterhin auf das "ikonische Design" mit Home-Button unter dem Bildschirm. Direkt im Home-Button ist der Fingerabdrucksensor Touch ID integriert, eine Gesichtserkennung gibt es nicht.

A15 macht iPhone SE zu einem der schnellsten Smartphones überhaupt

Das Retina-Display misst weiterhin 4,7 Zoll, womit sich Spekulationen über eine größere Bildschirmdiagonale nicht bewahrheitet haben. Die größte Neuerung befindet sich im Inneren: Apple verbaut mit dem A15 Bionic den gleichen Chipsatz wie in seiner aktuellen iPhone-13-Serie. Rein von der Performance ist das iPhone SE 3 damit deutlich teureren Smartphones anderer Hersteller überlegen. Zudem kannst Du mit dem iPhone SE 3 auch im schnellen 5G-Mobilfunknetz surfen.

Die Kamera löst mit 12 Megapixeln auf und verbessert die Aufnahmen mittels Deep Fusion. Dabei werden die Bilder in Echtzeit mittels maschinellem Lernen erheblich verbessert, wovon unter anderem die Belichtung profitiert.

Das iPhone SE 3 wird es in den Farben Mitternacht, Polarstern und Product-Red zu kaufen geben. Die Vorbestellungen starten bereits diesen Freitag, der Release steht am 18. März an. Der Preis startet bei 519 Euro. Als Speicheroptionen stehen 64 GB, 128 GB und 256 GB zur Verfügung.