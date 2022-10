Apple stellt neues iPad Pro mit M2-Chip & günstiges iPad 10 vor

Apple hat am Dienstagabend neue iPads vorgestellt: Neben den neuen iPad-Pro-Modellen mit leistungsstarkem M2-Chip präsentierte der Hersteller auch ein neues Einstiegsmodell. Das iPad 10 verzichtet auf den Lightning-Anschluss und kommt in vier verschiedenen Farben auf den Markt.

Statt eines Events gab es am Dienstag nur Pressemitteilungen für das neue iPad 10 und die beiden iPad-Pro-Modelle 2022. Die neue Pro-Generation wird vom jüngsten Apple-Silicon-Chip, dem M2, angetrieben. Dieser feierte sein Debüt in den 2022er-Modellen des MacBook Air und MacBook Pro und sorgt nun auch im iPad Pro für einen Performance-Boost. Der Chip soll bis zu 15 Prozent schneller arbeiten als der M1, die GPU sogar bis zu 35 Prozent schneller.

iPad Pro 2022 mit Hover-Funktion & schnellem Wi-Fi 6E

Neben dem neuen Chip gibt es auch einige neue Funktionen für das 11 Zoll und das 12,9 Zoll große iPad Pro 2022. So erkennt das Tablet nun, wenn der Apple Pencil über dem Display schwebt. Inhalte auf der Benutzeroberfläche können dann eine Aktion des Nutzers antizipieren. Zum Beispiel kann ein Feld für Notizen aufploppen, wenn Du den Stift über den Bildschirm hältst. Auch Drittanbieter-Apps sollen diese "Hover"-Funktion nutzen können.

Neu ist auch die Unterstützung des Wi-Fi-6E-Standards beim neuen iPad Pro. Wer mit einem entsprechenden Netzwerk verbunden ist, kann Inhalte bis zu doppelt so schnell herunterladen wie zuvor. Die Cellular-Modelle bieten nun 5G-Support.

Preise und Verfügbarkeit der Pro-Modelle

Das iPad Pro 2022 ist wahlweise mit 11 oder 12,9 Zoll großem Display erhältlich. Vorbestellbar ist das Tablet seit dem 18. Oktober. In die Apple Stores kommt es ab dem 26. Oktober. Zur Auswahl stehen die Farben Silber und Space Grau, die Speicherkonfigurationen reichen von 128 GB bis 2 TB. Die Preise starten bei 1.049 Euro für das 11-Zoll-Modell, die größere Variante kostet mindestens 1.449 Euro.

iPad 10: Neues Einstiegsmodell mit USB-C

Apple stellte am Dienstag außerdem ein neues Einstiegsmodell vor: Das iPad der 10. Generation besitzt ein größeres Display, wird vom A14-Bionic-Chip angetrieben und verzichtet jetzt auch auf den Lightning-Anschluss. Stattdessen ist USB-C an Bord. Und noch ein weiterer alter Bekannter fällt weg: Das iPad 10 kommt ohne Home-Button auf den Markt. Insgesamt wirkt das Einstiegsmodell mit 10,9 Zoll großem Liquid-Retina-Display jetzt mehr wie das iPad Air. Denn die Ränder fallen schmaler aus, das Design moderner.

Neben dem Chip erhielten auch die Kameras ein Update: Für Videoanrufe ist nun eine 12-Megapixel-Weitwinkelkamera an Bord. Zudem unterstützt das iPad 10 ebenso wie die Pro-Modelle den schnellen Wi-Fi-6E-Standard, die Cellular-Modelle bieten 5G-Support. Das neue iPad 10 ist auch mit einer neuen Tastatur kompatibel: Das Magic Keyboard Folio ist speziell für das iPad der 10. Generation entwickelt worden und bietet unter anderem ein überall klickbares Trackpad.

Wie das iPad Pro 2022 kann auch das iPad 10 bereits vorbestellt werden. In die Stores kommt es am 26. Oktober in den Farben Blau, Pink, Gelb und Silber sowie mit 64 oder 256 GB internem Speicher. Die Preise starten bei 579 Euro für die Wi-Fi-Modelle und 779 Euro für die Cellular-Versionen. Das Magic Keyboard Folio kostet 299 Euro, der Apple Pencil (1. Generation), der ebenfalls mit dem iPad kompatibel ist, kann für 119 Euro erworben werden.