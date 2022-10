Apple testet Mac Pro mit 24 CPU-Kernen, 76 GPU-Kernen und 192 GB RAM

Apple will in den kommenden Monaten gleich mehrere neue Macs vorstellen – darunter ein MacBook Pro, ein Mac Mini und ein Mac Pro. Vor allem Letzterer dürfte mit einem enormen Leistungssprung beeindrucken.

Anfang 2023 dürfte es so weit sein, dann will Apple einen neuen Mac Pro vorstellen – den ersten mit Apple-Silicon-Chip. Ein entsprechendes Modell mit neuen, noch leistungsstärkeren Varianten von Apples eigens entwickeltem Chip befindet sich laut Bloomberg-Redakteur Mark Gurman derzeit im Test. Diese als M2 Ultra oder M2 Extreme bezeichneten Chips sollen zwei- bis viermal so leistungsstark sein wie Apples aktuelles Silicon-Topmodell, der M2 Max.

Mac Pro mit bis zu 256 GB Arbeitsspeicher

Gurman glaubt daran, dass Apple den Mac Pro wahlweise mit M2 Ultra und 24 CPU-Kernen sowie 76 GPU-Kernen oder mit M2 Extreme und 48 CPU-Kernen sowie 152 GPU-Kernen anbieten wird. Das Topmodell soll sich mit bis zu 256 GB RAM ausstatten lassen.

Empfehlung des Autors: Tech Apple M2 vs. Apple M1: So unterscheiden sich die neuen Chipsätze

Derzeit testet Apple angeblich bereits eine Mac-Pro-Variante mit 24 CPU-Kernen, 76 GPU-Kernen und 192 GB Arbeitsspeicher. Dieses Gerät für interne Tests läuft unter macOS Venture 13.3. Die erste Version des neuen macOS, Ventura 13.0, erscheint offiziell am heutigen Montag.

Neue MacBook Pros und neuer Mac Mini

Darüber hinaus wird Apple wohl zwei neue MacBook Pros an den Start bringen, eine 14-Zoll- und eine 16-Zoll-Version. Diese sollen mit den bereits erhältlichen M2-Pro- und M2-Max-Chips erhältlich sein. Der leistungsstärkere der beiden Chips bietet 12 CPU- und 38 Grafikkerne. Beide MacBook-Pro-Größen sollen sich mit bis zu 64 GB RAM ausstatten lassen.

Der Mac Mini hingegen soll mit dem aus dem MacBook Air und dem 13 Zoll großen MacBook Pro bekannten Apple Silicon M2 erscheinen. Dieser bietet 8 CPU- und bis zu 10 GPU-Kerne. Allerdings hat Apple den Mac Mini wohl auch mit M2 Pro an Bord getestet.

Welche Varianten es letztendlich in den Verkauf schaffen, werden die kommenden Monate zeigen. In der Vergangenheit stellte Apple neue Macs in der Regel im November, im Januar und im Frühjahr vor. Zumindest auf die neuen MacBooks und den Mac Mini dürften wir laut Gurman also nicht mehr lange warten.