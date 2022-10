Apple TV 4K: Neue Generation ist schneller und bietet HDR10+

Apple hat am Dienstagabend das bisher leistungsstärkste Apple TV vorgestellt. Die neue Generation wird vom A15-Bionic-Chip angetrieben, unterstützt HDR10+ und fällt dünner und leichter aus als das Vorgängermodell.

Apple spricht in seiner Pressemitteilung von "beeindruckender Kinoqualität", die das Apple TV 4K der nächsten Generation bieten soll. Neu ist unter anderem der Chip – in dem am Dienstag präsentierten Modell kommt der zum Beispiel aus dem iPhone 13 bekannte A15-Bionic-Chip zum Einsatz. Dieser soll für eine schnellere Performance und ein flüssigeres Gameplay mit dem Streaming-Device sorgen. Die CPU-Leistung ist laut Hersteller bis zu 50 Prozent schneller als bei der Vorgängergeneration, das Gerät reagiert schneller und Animationen werden lebhafter dargestellt.

Apple TV 4K: Jetzt mit HDR10+ und Update für Siri Remote

Neu ist außerdem, dass Apple TV 4K nicht nur Dolby Vision, sondern auch HDR10+ unterstützt. Mit dem passenden Fernseher kannst Du Inhalte dann in der bestmöglichen Qualität zu Hause genießen. Die Steuerung erfolgt mit der überarbeiteten Siri Remote, einem Touch-basierten Clickpad. Noch einfacher soll die Bedienung mit der Einführung von tvOS 16 im Herbst werden. Siri soll dann noch besser auf die Stimme der Nutzer hören und mit ihnen interagieren.

Modelle, Preise und Verfügbarkeit

Das neue Apple TV 4K ist wahlweise als Wi-Fi-Version mit 64 GB internem Speicher oder mit Unterstützung für Gigabit-Ethernet und 128 GB Speicher erhältlich. Letztere Version lässt Dich noch Smart-Home-Zubehör anschließen, zum Beispiel HomeKit-Kameras, Lampen oder Jalousien. Per Apple TV 4K als Smart-Home-Hub lassen sich dann beispielsweise Szenen einstellen und steuern, auch wenn Du nicht zu Hause bist.

Apple TV 4K startet preislich bei 169 Euro, die Siri Remote ist im Lieferumfang enthalten. Möchtest Du diese separat für ein älteres Apple-TV-Modell erwerben, kostet sie 69 Euro. Das Streaming-Gerät ist bereits vorbestellbar, ausgeliefert wird es ab dem 4. November.