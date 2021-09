Apple Watch 7 kommt trotz Produktionsproblemen zusammen mit iPhone 13

Allen Produktionsproblemen zum Trotz: Schon in Kürze wird Apple wohl die Apple Watch Series 7 offiziell vorstellen, zusammen mit dem iPhone 13. Die Verfügbarkeit zum Release dürfte jedoch begrenzt sein.

Aufgrund von Schwierigkeiten in der Produktion werde die Apple Watch Series 7 zum Start nur schwer bekommen zu sein, behauptet Apple-Kenner Mark Gurman vom Nachrichtenmagazin Bloomberg in seinem neuen Newsletter (via 9to5Mac).

Produktionsprobleme: Diese drei Szenarien sind denkbar

Drei mögliche Szenarien seien jetzt denkbar. Erstens: Apple wird die neue Smartwatch erst ankündigen, sobald die Produktionsprobleme behoben sind. Zweitens: Apple könnte die Apple Watch Series 7 vorstellen, obwohl die Verfügbarkeit zum Release stark eingeschränkt wäre. Drittens: Apple stellt die neue Smartwatch-Generation pünktlich vor und bringt sie erst zu einem späteren Zeitpunkt auf den Markt. Am wahrscheinlichsten sei es, dass Apple die neue Smartwatch auf seinem September-Event vorstellen werde, einzelne Ausführungen aber erst deutlich später in den Handel kommen.

Apple Watch Series 7 mit flachem Display

Älteren Gerüchten zufolge wird Apple der Apple Watch Series 7 einen neuen, frischeren Look spendieren, der sich mehr an Apples aktueller Designsprache orientiert. Heißt: Das Display wird nicht mehr abgerundet sein, sondern flach – ganz so wie beim iPad Pro und der aktuellen iPhone-12-Reihe. Zudem wird die Displaygröße leicht von 40 auf 41 sowie von 44 auf 45 Millimeter ansteigen. Auch neue Watch Faces seien geplant, heißt es in einem früheren Bloomberg-Bericht. Neue Sensoren oder große neue Features wird es hingegen wohl nicht geben: Stattdessen werde das neue Display mit seinen größeren Bildschirmen im Fokus stehen.

Bislang hat Apple sein September-Event noch nicht offiziell bestätigt.