Apple Watch Pro bekommt erstes großes Redesign seit Jahren

Bei der für Herbst 2022 erwarteten Apple Watch Pro könnte der Hersteller erstmals seit Jahren auf ein neues Design setzen. Dramatische Änderungen sind jedoch nicht geplant.

Mit der neuen Apple Watch Pro, die laut bisherigen Gerüchten im Herbst erscheinen soll, könnte Apple erstmals seit mehreren Jahren ein neues Design in der Smartwatch-Sparte einführen. Das behauptet zumindest Bloomberg-Autor Mark Gurman in seinem Newsletter (via 9to5Mac).

Das genaue Design bleibt ein Mysterium

Wie genau das Redesign der neuen Uhr aussehen soll, verrät der Autor jedoch nicht. Sicher scheint nur, dass Apple nicht das Design von iPhone 12 und iPhone 13 mit ihren eher scharfen Kanten übernehmen wird. Auch am grundlegenden Display-Format soll sich wohl nichts ändern. Apple wird also aller Voraussicht nach dem quadratischen Display treu bleiben und kein rundes Uhrendisplay anbieten.

Außerdem soll die Apple Watch Pro im Vergleich zu den bisherigen Modellen ein größeres Display, eine längere Akkulaufzeit sowie einen Sensor zur Messung der Körpertemperatur erhalten. Zudem glaubt Gurman, dass die Uhr aufgrund eines neuen Energiesparmodus mehrere Tage mit nur einer Aufladung laufen könnte.

Neue Sensoren verschieben sich offenbar

Neue Sensoren zur Messung von Blutdruck und Blutzucker soll es laut Gurman hingegen nicht geben. Beide sollen sich noch in einem frühen Stadium der Entwicklung befinden. Der Autor rechnet mit einem Sensor zur Blutdruckmessung frühestens 2025 und mit einem Blutzucker-Sensor nicht vor Ende des Jahrzehnts.

Die Apple Watch Pro soll das Smartwatch-Lineup des Herstellers erweitern. Mit ihr möchte Apple vor allem Extremsportler stärker ansprechen. Gurman rechnet für das Modell mit einem deutlich höheren Preis, verglichen mit den herkömmlichen Apple Watches.