Apple Watch Series 7 erscheint am 15. Oktober

Die Apple Watch Series 7 kommt wie erwartet Mitte Oktober in den Handel. Laut Apple gibt es die neue Smartwatch ab dem 15. Oktober zu kaufen, die Vorbestellungen starten bereits diesen Freitag.

Wie Apple am Montag per Pressemitteilung erklärte, starten die Vorbestellungen für die Series 7 am 8. Oktober um exakt 14 Uhr. Wie der Vorgänger Series 6 starten die Preise für die neue Smartwatch bei 429 Euro. Dafür bekommt man die 41-mm-Variante ohne Cellular-Funktion.

Das größere 45-mm-Modell sowie eine eSIM-Option sind teurer, der maximale Preise dürfte hier wie beim Vorgänger bei 559 Euro für die Aluminium-Variante liegen. Apple Watches aus Titan und mit speziellen Armbändern sind natürlich ungleich teurer.

Die Apple Watch Series 7 kommt in fünf Aluminiumgehäusefarben auf den Markt: Mitternacht, Polarstern, Grün, Blau und (Product) Red. Die Modelle aus Edelstahl sind in Silber, Graphit und Gold erhältlich, die Apple Watch Edition in Titan und Space Schwarz Titan.

Das ist neu bei der Series 7

Die auffälligste Neuerung bei der Apple Watch Series 7 ist das deutlich größere Display. Laut Hersteller ist der Screen 20 Prozent größer als bei der Series 6. Dies ist einerseits durch ein etwas größeres Gehäuse möglich – 41 statt 40 Millimeter und 45 statt 44 Millimeter. Zudem hat Apple die Displayränder deutlich schmaler gemacht – um satte 40 Prozent auf nur noch 1,7 Millimeter. Weitere Neuerungen sind ein Staubschutz nach IP6X und schnellere Ladezeiten.