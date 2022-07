Apple Watch Series 8 Pro könnte so viel wie ein iPhone 13 Pro kosten

Apple bringt im September voraussichtlich drei Modelle der Watch Series 8 auf den Markt. Neben den beiden bekannten Modellen mit Displaygrößen von 41 und 45 Millimetern soll in diesem Jahr ein weiteres, noch größeres Modell erscheinen. Diese Variante könnte den Namen Apple Watch Series 8 Pro tragen und ist womöglich so teuer wie ein iPhone 13 Pro.

Schon seit längerer Zeit kursieren Gerüchte, dass Apple in diesem Jahr seine Watch Series um ein neues Modell erweitert, das für Extremsportarten gedacht ist. Sie soll ein größeres Display als die bisherigen Modelle bieten und über ein spezielles Schutzgehäuse verfügen. Der Bloomberg-Redakteur und Apple-Kenner Mark Gurman hat sich in seinem aktuellen Newsletter (via AppleInsider) ein wenig mit dem möglichen Namen des neuen Modells beschäftigt und hat auch schon eine Idee, wie viel die Smartwatch kosten könnte.

Watch Series 8 Pro: Für Extremsportler

Derzeit kursieren mehrere mögliche Namen für das neue Modell der Apple-Smartwatch im Netz, darunter Apple Watch Extreme, Apple Watch Max oder Apple Watch Explorer Edition. Gurman glaubt jedoch stark daran, dass Apple das neue Modell mit dem Suffix "Pro" kennzeichnen wird. So würde sich das neue Modell nämlich in die Pro-Reihen der anderen Apple-Geräte einordnen. Weiterhin signalisiere die Kennzeichnung "Pro" auch eine höhere Wertigkeit und Status.

Die Zielgruppe, an die sich die Apple Watch Series 8 Pro richtet, seien Extremsportler und jeder, "der sich sonst eine High-End-Sportuhr von Garmin für intensive Workouts holen würde", schreibt Gurman. Möglicherweise könnte Apple mit der Einführung des Pro-Modells allerdings das Edition-Modell seiner Watch Series einstellen. Bislang waren diese Modelle immer die teuersten Optionen der Watch Series.

So teuer wie ein iPhone 13 Pro?

Auch beim Preis der Watch Series 8 Pro hat Gurman bereits eine konkrete Vorstellung. Der Bloomberg-Redakteur rechnet damit, dass das Pro-Modell zwischen 900 und 1.000 US-Dollar kosten wird, also so viel wie derzeit ein iPhone 13 Pro in den USA. Den hohen Preis könnte Apple mit dem größeren Display und höherwertigem Material wie zum Beispiel Titan rechtfertigen.

Offizielle Infos zur Hardware der Watch Series 8 Pro gibt es bisher nicht. Laut Gurman könnte die Smartwatch neben einem größeren Display und Akku auch einen S8-Chip und einen Sensor zur Messung der Körpertemperatur bieten.