Apple Watch Series 8 soll erkennen können, ob Du Fieber hast

Die Apple Watch Series 8 soll ein interessantes neues Feature mitbringen, wenn sie im Herbst 2022 erscheint: Die Smartwatch soll mit einem Körpertemperatursensor ausgestattet sein, der erkennen kann, ob Du Fieber hast.

Im Herbst will Apple die neue Apple Watch Series 8 vorstellen. Glaubt man dem Apple-Experten Mark Gurman, dann wird die neue Smartwatch erkennen können, ob ihr Nutzer eine höhere Körpertemperatur als gewöhnlich aufweist und so auf ein Fieber hinweisen können. Laut der aktuellen Ausgabe des "Power On"-Newsletters von Bloomberg wird die Apple Watch Series 8 dafür mit einem Körpertemperatursensor ausgestattet, wie 9to5Mac berichtet.

Apple Watch Series 8 liefert keine medizinischen Messwerte

Sowohl die Apple Watch Series 8 als auch eine neue, robuste Outdoor-Variante der Smartwatch sollen mit einem Feature zur Körpertemperaturmessung ausgestattet sein. Die Apple Watch SE 2 hingegen dürfte diese Funktion vermutlich nicht erhalten.

Allerdings wird die neue Apple-Smartwatch wohl keine exakten Messwerte wie ein richtiges Fieberthermometer liefern. Stattdessen soll sie nur ungewöhnliche Schwankungen erkennen können und den Nutzer darauf hinweisen, dass er ein Fieber haben könnte und ihm anschließend raten, Fieber zu messen oder einen Arzt aufzusuchen. Das wäre ein ähnliches Vorgehen wie mit dem Sensor zum Messen der Sauerstoffsättigung im Blut. Auch dieses Feature der Apple Watch liefert keine exakten medizinischen Daten, aber hilft dabei, mögliche Probleme zu erkennen.

Der gleiche Prozessor seit 3 Jahren

Empfehlung des Autors: Tech Apple Watch Series 8 soll Körpertemperatur messen

Ob es der Körpertemperatursensor, der eigentlich schon in der Apple Watch Series 7 verbaut sein sollte, dieses Mal wirklich bis ins marktreife Endprodukt schafft, hängt nun noch von der US-amerikanischen Behörde für die Zulassung von Lebensmitteln, Medikamenten und Medizinprodukten (FDA) ab. Darüber hinaus dürften die Änderungen an der Hardware minimal ausfallen. So soll zum Beispiel der gleiche S6-Chip wie in der Apple Watch Series 6 zum Einsatz kommen. Die High-End-Modelle könnten darüber hinaus etwas hellere Displays erhalten.