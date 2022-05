Apple Watch Series 8 soll Körpertemperatur messen

Die Apple Watch Series 8 wird womöglich die Körpertemperatur seiner Nutzer messen können. Das glaubt zumindest ein bekannter Apple-Analyst. Seiner Meinung nach hätte der Sensor sogar schon in der Apple Watch Series 7 verbaut sein sollen, wäre da nicht ein kleines Software-Problem gewesen.

Es kursieren schon eine ganze Weile Gerüchte darüber, dass Apple einen Körpertemperatursensor in die Apple Watch integrieren wird. Laut Apple-Analyst Ming-Chi Kuo könnte es bei der Apple Watch Series 8 nun endlich so weit sein. Seinen Informationen zufolge wäre die Messung der Körpertemperatur sogar fast schon mit dem Vorgängermodell möglich gewesen. Ein fehlerhafter Algorithmus habe Apple jedoch einen Strich durch die Rechnung gemacht, berichtet Appleinsider.

Algorithmus zur Körpertemperaturmessung war unzureichend

In einem Tweet schreibt Kuo: "Apple brach die Implementierung der Körpertemperaturmessung in der Apple Watch 7 ab, weil sich der Algorithmus vor dem Eintritt in die EVT-Phase nicht qualifizieren konnte. Ich glaube, dass die Apple Watch 8, die in der zweiten Jahreshälfte 2022 erscheint, die Körpertemperatur messen könnte, wenn der Algorithmus die hohen Anforderungen von Apple vor der Massenproduktion erfüllen kann."

Die Abkürzung EVT steht für Engineering Validation Testing. Hierbei handelt es sich um eine Phase, bei der Hardwarefunktionen ausgiebig getestet werden.

Die Messung der Körpertemperatur per Smartwatch ist kompliziert

Auch wenn es sich erst einmal nicht besonders kompliziert anhört, ist die Implementierung einer Körpertemperaturmessung in einer Smartwatch eine schwierige Aufgabe. Die Körpertemperatur ist nämlich nicht mit der Hauttemperatur zu verwechseln. In einem Folge-Tweet erklärt Kuo, dass eine Smartwatch hardwareseitig gar keine Messung der Kerntemperatur des Körpers leisten kann. Sie müsse dafür den Umweg über die Hauttemperatur gehen.

Die Herausforderung besteht hier, dass die Hauttemperatur sich je nach Außenumgebung schnell verändern kann, während die Körpertemperatur jedoch gleich bleibt. Es brauche also einen "exzellenten Algorithmus", um die Kerntemperatur genau zu bestimmen.

