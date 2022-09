Apple Watch Series 8 vs. Series 7: Das sind die Unterschiede

Apple hat zu Beginn seiner September-Keynote 2022 die neue Apple Watch Series 8 vorgestellt. Wir vergleichen die Smartwatch mit ihrem Vorgängermodell und beantworten die Frage, ob sich ein Umstieg von der Series 7 lohnt.

Design: Alles beim Alten

Bei seiner Smartwatch-Reihe setzt Apple weiterhin auf den bewährten Look. Das Gehäuse ist wahlweise in Aluminium oder Edelstahl erhältlich. Allerdings gibt es die Series 8 nicht in Grün oder Blau zu kaufen, und auch die Variante aus Titan, die es noch bei Series 7 gab, fällt weg. Dieses Material bleibt der neuen Apple Watch Ultra vorbehalten.

Display & Hardware: Neues Innenleben

fullscreen Die Apple Watch Series 7 (links) und die Series 8 (rechts) haben identische Maße. Bild: © Apple 2022

Beim Release der Series 7 hatte Apple einen großen Fortschritt in der Größe des Displays gemacht: 20 Prozent mehr Platz für die Anzeige gab es dank größerem Gehäuse und schmäleren Rändern. Bei der neuen Apple Watch Series 8 haben sowohl Display als auch Gehäuse dieselben Maße wie bei der Series 7. Auch die Helligkeit des OLED-Displays bleibt diesmal identisch und es handelt sich weiterhin um ein Always-on-Retina-Modell.

Unter der Haube hat sich aber doch etwas an der Hardware geändert. Die Series 8 bringt mehrere Verbesserungen und neue Sensoren mit sich: Das Messgerät für G-Kräfte kann nun Impulse bis zu 256 G erfassen. Bei der Series 7 waren es noch 32 G. Außerdem misst es nun mit viermal so hoher Frequenz wie sein Vorgänger. Auch das 3-Achsen-Gyroskop zur Orientierungserkennung soll laut Apple bei der Series 8 deutlich genauer sein.

Die größte Neuerung sind aber zwei neue Temperatursensoren, die in der Vorder- und Rückseite der Smartwatch installiert wurden. So misst die Series 8 Deine Körpertemperatur und vergleicht sie mit der Umgebungstemperatur. Treten ungewöhnliche Messergebnisse auf, prüft sie, ob diese sich zum Beispiel durch heißes Wetter erklären lassen. Falls nicht, bekommst Du eine Gesundheits-Benachrichtigung aufs Smartphone.

Sonstiges: Unfallerkennung & Temperaturmessung

fullscreen Verbessere Sensoren helfen zum Beispiel bei der Unfallerkennung. Bild: © Apple 2022

Unterstützt durch die verbesserten Beschleunigungssensoren bietet die Apple Watch Series 8 zwei neue Funktionen, die es bei der Series 7 so nicht gab:

Mit einer intelligenten Unfallerkennung soll die Smartwatch im Notfall automatisch den Rettungsdienst rufen. Dabei will Apple Unfälle mit den gängigsten Fahrzeugtypen zuverlässig erkennen und die Funktion soll sich ausschließlich dann aktivieren, wenn mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Aufprall stattgefunden hat. Dank der Temperatursensoren soll die neue Apple Watch zudem retrospektiv erkennen können, ob und wann ihre Trägerin einen Eisprung hatte. Für die Familienplanung, so Apple, seien dies äußerst wertvolle Informationen.

Fazit: Lohnt sich der Umstieg?

Einen Umstieg auf die Series 8 solltest Du vor allem dann in Erwägung ziehen, wenn Du von den neuen und besseren Sensoren profitieren willst. Andernfalls sind die Unterschiede zur Series 7 eher gering und die alte Smartwatch ist noch ausreichend aktuell. Die Modelle im Vergleich: