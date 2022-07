Apple-Watch-Zubehör: 8 coole Accessoires für die Smartwatch

Für die Apple Watch gibt es viel nützliches und cooles Zubehör. Praktischerweise passen die Armbänder für jede Generation der Apple Watch von Series 1 bis Series 7. Auch die Ladedocks sind mit vielen Modellen kompatibel. Wir stellen acht tolle Apple-Watch-Accessoires vor.

1. AirPods: Apples schlaue In-Ears

fullscreen Die AirPods lassen sich mit der Apple Watch jeder Generation koppeln. Bild: © Apple 2017

Die Apple Watch lässt sich mit den AirPods koppeln und für die Musiksteuerung einsetzen. Die AirPods sind Apples stilvolle In-Ears, die einen tollen Klang liefern und zudem intelligente Features mitbringen. Du musst die AirPods nur in Deine Ohren stecken, um die aktuelle Musik oder ein Hörbuch abzuspielen. Nimmst Du die AirPods aus den Ohren, wird die Wiedergabe automatisch beendet. Koppelst Du die AirPods derweil mit iPhone und Apple Watch, schaltet der Ton automatisch zwischen den beiden Geräten um.

2. Sportarmband von Apple

fullscreen Das Sportarmband ist weich, elastisch und stabil. Bild: © Apple 2019

Apples Sportarmband besteht aus "Hochleistungs-Fluorelastomer" (bestimmte Art von Kautschuk) und ist dehnbar, dabei widerstandsfähig und fühlt sich weich an. Dank des Knopfverschlusses sitzt das Armband fest am Handgelenk. Es lässt sich für die Längen S/M oder M/L anpassen.

Kompatibel mit: Apple Watch-Modelle 38 und 40 mm

3. Sportarmband von Nike

fullscreen Das Nike-Armband bietet Perforationen für eine bessere Belüftung. Bild: © Nike 2019

Wer lieber ein Sportarmband von Nike haben möchte, wird ebenfalls fündig. Im Vergleich zu Apples Sportarmband ist es mit Perforationen (Löchern) im Armband versehen, die für eine bessere Belüftung sorgen sollen. Auch das Nike-Armband besteht aus Fluorelastomer.

Kompatibel mit: Apple Watch-Modelle 38, 40 und 41 mm

4. Magnetisches Ladedock von Apple

fullscreen Das magnetische Ladedock lädt die Apple Watch auf und versetzt sie dabei in den Weckermodus. Bild: © Apple 2019

Du kannst die Apple Watch flach oder seitlich auf das Ladedock legen und sie wird aufgeladen. Dabei wechselt die Smartwatch automatisch in den Weckermodus und so wachst Du zur rechten Zeit auf. Der Wecker lässt sich aber auch abstellen. Das Ladedock ist mit jeder Generation der Apple Watch und mit allen Größen kompatibel. Zur Verbindung dienen das Lightning-auf-USB-Kabel und der Apple-5W-USB-Power-Adapter.

5. Reise-Ladedock von Belkin

fullscreen Belkin bietet eine günstige Alternative zu Apples Ladedock an. Bild: © Belkin 2019

Eine günstigere Alternative zum Ladedock von Apple ist das Belkin Reise-Ladedock. Es hat außerdem den Vorzug, dass das Ladekabel am Dock aufgerollt werden kann. Außerdem bietet es einen Nachttischmodus mit Weckfunktion. Viele werden aber das Design des Apple-Ladedocks bevorzugen.

Kompatibel mit: Apple Watch-Modelle 38 und 42 mm

6. Magnetisches Ladekabel von Apple

fullscreen Das magnetische Ladekabel von Apple ist auch separat erhältlich. Bild: © Apple 2019

Apples magnetisches Ladekabel ist bereits im Lieferumfang der Apple Watch enthalten. Obendrein ist es auch einzeln erhältlich, falls Du ein weiteres Exemplar für einen anderen Raum oder einen Ersatz benötigst. Du musst die Metallplatte nur in die Nähe der Rückseite der Uhr halten, und die Smartwatch wird magnetisch angezogen sowie induktiv aufgeladen.

Kompatibel mit: Apple Watch Series 1 bis 5.

7. Lederarmbänder von Hermès

fullscreen Das "Double Tour Swift"-Lederarmband von Hermès sieht besonders hochwertig aus. Bild: © Hermès 2019

Die französische Luxusmarke Hermès bietet eine Reihe von Lederarmbändern zu gehobenen Preisen für die Apple Watch an. Erhältlich sind das "Single Tour Swift"-Lederarmband, das "Single Tour Rallye Barenia"-Lederarmband und das "Double Tour Swift"-Lederarmband. Weil die Armbänder aus hochwertigen Ledersorten von einem Traditionsunternehmen in Frankreich handgefertigt werden, fällt der Preis allerdings hoch aus.

8. Belkin Boost Up: Kabelloses Ladedock für iPhone + Apple Watch

fullscreen Das Ladedock Belkin Boost Up lädt iPhone und Apple Watch zugleich auf. Bild: © Belkin 2019

Mit dem kabellosen Ladedock namens Belkin Boost Up, das es nur bei Apple gibt, lassen sich iPhone und Apple Watch zugleich aufladen. Insgesamt kann es sogar bis zu drei Geräte laden. Das iPhone wird mit 7,5 Watt aufgeladen und das ist die maximale kabellose Ladegeschwindigkeit. Die Apple Watch wechselt beim Laden in den Weckermodus. Das Ladedock ist in Schwarz oder Weiß erhältlich.