Apple will den "Hey Siri"-Befehl durch ein schlichtes "Siri" ersetzen

Apple plant offenbar eine grundlegende Änderung für Siri. Die Sprachassistentin soll bald schlicht und einfach auf die Ansprache "Siri" hören – ohne vorheriges Triggerwort. Allerdings müssen Apple-Nutzer auf diese Vereinfachung wohl noch etwas warten.

Aus "Hey Siri" soll ein simples "Siri" werden. Daran arbeitet Apple bereits seit Monaten, berichtet Bloomberg-Redakteur Mark Gurman in seiner aktuellen Ausgabe seines Newsletters Power On (via 9to5Mac). Dabei handele es sich um "eine technische Herausforderung, die viel KI-Training und grundlegendes Programmieren erfordert".

Derzeit testet Apple die Kommandovereinfachung für seine Sprachassistentin mit Angestellten und sammelt so die nötigen Trainingsdaten für die künstliche Intelligenz. Wichtig sei, dass Siri ihren Namen mit vielen verschiedenen Akzenten und Dialekten versteht.

Siri soll zur Konkurrenz aufschließen – 2023 oder 2024

Darüber hinaus will Apple laut Gurman die Integration von Siri in Drittanbieter-Apps und -Dienste verbessern. Außerdem wird am generellen Verständnis der Sprachassistentin gearbeitet. Die Ansprache Siris soll besser funktionieren und die Befehle sollen zuverlässiger umgesetzt werden.

Dass Apple an einer einfacheren Ansprache von Siri arbeitet, liegt auch in der Konkurrenz begründet, die mitunter bereits einen Schritt weiter ist: Amazons Alexa hört bereits auf ein simples "Alexa" – ohne vorheriges Triggerwort. Würde Apple nachziehen, hätte das Unternehmen zumindest dem Google Assistant etwas voraus. Dieser wird nach wie vor mit "Hey Google" oder "Okay Google" auf den Plan gerufen.

Da es sich bei dieser simpel erscheinenden Änderung jedoch um eine große technische Herausforderung handelt, ist nicht vor 2023 mit einem entsprechenden Siri-Update zu rechnen. Je nachdem, wie die aktuellen Tests verlaufen, kann es auch sein, dass Siri erst 2024 verlässlich auf eine vereinfachte Ansprache hören wird.