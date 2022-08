Apple will immer mehr Werbung auf iPhones & iPads bringen

Apple könnte zukünftig mehr Werbung in vorinstallierten Apps auf iPhones und iPads ausspielen. Bisher zeigt das Unternehmen nur in den Apps News, Aktien und im App Store Anzeigen an. Aktuell soll bei Apple ein interner Test stattfinden, bei dem die Einführung von Werbung in weiteren Apps geprüft wird.

Wie der Bloomberg-Redakteur Mark Gurman berichtet, testet Apple momentan die Ausspielung von Werbung in der eigenen Karten-App. Geschäfte wie zum Beispiel Restaurants könnten eine Gebühr zahlen, um in den Suchergebnissen in Karten weiter oben angezeigt zu werden, mutmaßt der Apple-Experte Gurman. Aber auch außerhalb der Suchergebnisse könnten in der Karten-App zukünftig Werbeanzeigen auftauchen. So könne Apple Unternehmen mehr Flexibilität beim Ausspielen der Werbeanzeigen bieten, glaubt der Bloomberg-Redakteur.

Werbung in weiteren Apps möglich

Gurmans Einschätzung zufolge könnte Apple auch noch Werbung in weiteren Apps wie Podcasts oder Books ermöglichen. Wie es bereits in den Apps News, Aktien und dem App Store der Fall ist, will Apple die Werbung für Nutzer allerdings eindeutig kennzeichnen. Schon zu Beginn des Monats kündigte Apple an, dass Nutzer mehr Werbung im App Store auf iPhones und iPads sehen werden. Im Heute-Tab und auf individuellen App-Seiten werden demnächst deutlich mehr Werbebanner auftauchen.

Apple will mit Werbung zusätzliche Einnahmen generieren

Der Grund für das Ausspielen zusätzlicher Werbung auf iPhones und iPads ist wenig überraschend: Geld. Wie Digital Trends berichtet, will Todd Teresi, Apples Vize-Chef im Bereich Werbung, die Werbeeinnahmen von 4 Milliarden Dollar pro Jahr in den zweistelligen Milliardenbereich hieven.

Die zusätzliche Werbung im App Store bezeichnete Apple als "Wachstumschance für Unternehmen jeglicher Größe". Weiterhin versicherte Apple, dass die neuen Anzeigen ausschließlich Apps bewerben werden, die zuvor für den App Store genehmigt wurden. Selbstverständlich gelten auch für diese Werbung die strengen Datenschutzstandards des Unternehmens.