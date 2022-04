Apples Dual-USB-C-Charger zeigt sich auf geleakten Fotos

Vor Kurzem kursierte ein Gerücht, dass Apple an einem neuen Ladegerät werkelt. Nun sind erste Bilder von einem Dual-USB-C-Charger aufgetaucht. Zu sehen ist ein kompaktes Netzteil mit einklappbaren Stiften. Der Charger verfügt über eine Leistung von 35 Watt.

Der Twitter-Account ChargerLAB veröffentlichte kürzlich erste Fotos, die den Dual-USB-C-Charger von Apple zeigen sollen. Auf den Bildern sehen wir ein quadratisches, weißes Ladegerät. Die beiden USB-C-Ports befinden sich seitlich am Charger und sind parallel zueinander. Die Metallstifte zur Verbindung des Ladegeräts mit der Steckdose lassen sich einklappen.

Dual-USB-C-Charger soll noch in diesem Jahr erscheinen

Mit einer Leistung von 35 Watt eignet sich der Dual-USB-C-Charger für eine Vielzahl von Apple-Geräten wie iPhones, iPads, MacBook Air oder HomePod mini. Die maximale Leistung von 35 Watt müssen sich zwei gleichzeitig angeschlossene Geräte teilen.

Der Apple-Analyst Ming-Chi Kuo sprach bereits Anfang März davon, dass Apple an einem 30-Watt-Ladegerät arbeite, berichtet Macrumors. Vor rund einer Woche tauchte dann folgender Hinweis auf einer Website von Apple auf: "Verwende das Apple 35-W-Dual-USB-C-Ladegerät und ein USB-C-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten), um dein Gerät aufzuladen. Verbinde ein USB-C-Kabel mit einem der Anschlüsse am Netzteil, klappe die Metallstifte aus (falls erforderlich) und stecke das Netzteil fest in die Steckdose. Stelle sicher, dass die Steckdose leicht zugänglich ist. Verbinde das andere Ende des Kabels mit deinem Gerät."

Daraufhin twittere Kuo, dass es sich bei dem 35-Watt- und seinem bereits erwähnten 30-Watt-Charger wohl um die gleichen Geräte handele. Seinen Informationen zufolge soll der Dual-USB-C-Charger noch in diesem Jahr auf den Markt kommen.

Kommt der Charger auch nach Europa?

Wie es bereits an den flachen Metallstiften zu erkennen ist, handelt es sich bei dem Dual-USB-C-Charger auf den Bildern um eine Variante für US-Haushalte. Ob es auch eine Version für Europa mit runden Stiften geben wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht bestätigt. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass das Ladegerät auch in Europa auf den Markt kommen wird. Ein Preis ist noch nicht bekannt.