Apples Mixed-Reality-Headset kommt später – aber noch 2023

Apples Mixed-Reality-Headset lässt weiter auf sich warten. Der vermeintliche Enthüllungstermin im Januar wird sich wohl verschieben. Trotzdem soll das AR-/VR-Headset noch 2023 erscheinen.

Der Verkauf von Apples lang erwartetem Mixed-Reality-Headset soll sich auf die zweite Hälfte 2023 verschieben. Das schreibt Apple-Analyst Ming-Chi Kuo via Twitter. Grund für die erneute Verzögerung seien Herausforderungen mit der Software. Bis vor Kurzem ging Kuo davon aus, dass Apple die AR-/VR-Brille auf einem Medien-Event im Januar vorstellen und der Verkauf im zweiten Quartal 2023 starten würde.

Aus "realityOS" wird "xrOS"

Erst in der vergangenen Woche berichtete Bloomberg, dass Apple die Software-Plattform für das kommende Headset intern umbenannt habe. Von "realityOS" in "xrOS" – wobei das "xr" für "extended reality", also "erweiterte Realität" stehen soll. Laut neuen Informationen des Analysten Ming-Chi Kuo verzögere sich der Launch des Headsets wegen Problemen mit xrOS. Die Hardware würde rechtzeitig fertig, die Massenproduktion der Komponenten erwartet er weiterhin fürs erste Halbjahr 2023. Doch nun müssten noch Bugs in xrOS behoben werden.

Wann wird Apple das Headset enthüllen?

Offen bleibt die Frage, wann Apple das AR-/VR-Headset der Öffentlichkeit präsentieren wird. Theoretisch könnte der Konzern das Mixed-Reality-Headset weiterhin wie geplant bei einem Event im Januar vorstellen, auch wenn der Verkauf erst in der zweiten Jahreshälfte starten wird. Allerdings merkte Kuo an, dass sich ein zu langer Zeitraum zwischen Vorstellung und Launch negativ auf die Verkaufszahlen auswirken kann. Wahrscheinlich wird daher auch der Enthüllungstermin später im Jahr erfolgen.

Die Mixed-Reality-Brille wird das erste Produkt dieser Art von Apple. Daher will das Unternehmen sicherstellen, dass zum Start alles einwandfrei funktioniert. Dennoch handelt es sich bei dem Headset um ein Nischenprodukt. Kuo erwartet, dass Apple weniger als 500.000 Exemplare in 2023 verkaufen werde.