Asus ROG Phone 6 & 6 Pro wollen Mobile-Gaming revolutionieren

Asus präsentierte nun seine neuen Gaming-Flaggschiffe, das ROG Phone 6 und ROG Phone 6 Pro. Wie für die ROG-Serie typisch, ist in beiden Smartphones wieder leistungsstarke Hardware verbaut, die speziell auf Mobile-Gaming zugeschnitten ist. Die Unterschiede zwischen der Standard- und der Pro-Version fallen überraschend gering aus.

Herzstück beider Varianten des ROG Phone 6 ist der leistungsstarke Chip Snapdragon 8 Plus Gen 1. Im Standardmodell des ROG Phone 6 stehen dem Prozessor bis zu 16 GB Arbeitsspeicher zur Seite. Hier zeigt sich der erste Unterschied zum Asus ROG Phone Pro. Diese Edition bietet nämlich 18 GB RAM. Und auch auf der Rückseite der Smartphones gibt es einen kleinen, aber feinen Unterschied.

ROG Phone 6 Pro: 2-Zoll-OLED-Display zeigt Status an

Laut der offiziellen Website verfügt das ROG Phone 6 über ein beleuchtetes ROG-Logo auf der Rückseite. Nutzer, die sich für das ROG Phone 6 Pro entscheiden, bekommen hingegen ein kleines OLED-Display. Dies zeigt bis zu sechs unterschiedliche Statusmeldungen an. Dazu gehören "Screen on", "X-Mode" (aktivierter Gaming-Modus), "Zubehör", "Laden", "Gameplay" und "eingehender Anruf". Weiterhin können Nutzer Animationen für das 2 Zoll große Display erstellen.

Weitere Unterschiede zwischen den beiden ROG-Phone-6-Modellen gibt es nicht – mit der Ausnahme, dass das ROG Phone 6 zusätzlich zur Option mit 512 GB internen Speicher auch noch mit 256 GB Speicher verfügbar ist. Die Pro-Version gibt es nur mit 512 GB Speicher. Das AMOLED-Display der Gaming-Smartphones misst jeweils 6,78 Zoll und bietet eine Auflösung von 2448 x 1080 Pixeln. Eine Bildwiederholrate von 165 Hertz sowie eine Touch-Sampling-Rate (Berührungsabtastrate) von 720 Hertz sorgen für geschmeidiges Gameplay beziehungsweise unmittelbare Touch-Eingaben.

Der Akku der beiden ROG-Phone-6-Modelle bietet eine Kapazität von 6.000 mAh, was für lange Gaming-Sessions sorgen sollte. Der Akku kann mit bis zu 65 Watt schnellgeladen werden. Das Kamera-Setup besteht aus einer 50-Megapixel-Hauptkamera, einer 13-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera sowie einer 2-Megapixel-Makrokamera. Die Selfie-Kamera bietet eine Auflösung von 12 Megapixeln.

Diese Gaming-Features hat das ROG Phone 6 (Pro)

Zusätzlich zur leistungsstarken Hardware bieten die neuen ROG Phones auch noch einige spannende Gaming-Funktionen. Mit AirTrigger 6 sind auch dieses Mal wieder die "virtuellen Schultertasten" mit Ultraschallsensoren an Bord. Asus hat die Schultertasten weiter optimiert und sogar noch um weitere Steuerungstypen erweitert. So lässt sich nun beispielsweise auch das Fadenkreuz in Spielen über den Gyroskopsensor steuern, wenn ein AirTrigger gehalten wird.

X-Haptic soll für starkes haptisches Feedback beim Zocken und damit für mehr Immersion sorgen. Der bekannte X-Mode, ein Hochleistungs-Gaming-Modus, ist ebenfalls wieder verfügbar. Damit das ROG Phone 6 (Pro) beim Spielen nicht überhitzt, hat Asus eine verbesserte Kühltechnologie entwickelt. Durch die Aufspaltung des Akkus in zwei Teile, eine zentral platzierte CPU und eine größere Vapor-Chamber, sollen die Gaming-Smartphones auch beim Zocken kühl bleiben.

Verfügbarkeit, Preis und Zubehör

Das Asus ROG Phone 6 und ROG Phone 6 Pro erscheinen am 8. August 2022. Das ROG Phone 6 kostet in der günstigsten Version mit 12 GB RAM und 256 GB Speicher 999 Euro. Das ROG Phone 6 Pro mit 18 GB RAM und 512 GB Speicher soll 1.299 Euro kosten.

Vorbesteller erhalten den aufsteckbaren Kühler Aeroactive Cooler 6 kostenlos zum jeweiligen Smartphone-Modell dazu. Nach Ablauf der Vorbestellungsfrist ist der Kühler für rund 90 Euro zu haben.