Asus Zenfone 9: Leak enthüllt Design und Gimbal-Kamera

Im Netz ist ein Promo-Video zum Zenfone 9 aufgetaucht. Dies verrät bereits das Design und einige Hardware-Details des kommenden Asus-Flaggschiffs. Demnach soll das Smartphone eine Kamera mit Gimbal-Stabilisierung besitzen.

Wie Android Authority berichtet, war das Promo-Video vom Asus Zenfone 9 kurzzeitig auf der Facebook-Seite eines chinesischen Fan-Forums zu sehen. Asus hat das Video sowie mehrere Reposts, die auf YouTube hochgeladen wurden, mittlerweile entfernen lassen. Die Website Slashleaks konnte allerdings noch einige Screenshots sichern, auf denen erste Daten und Features des Zenfone 9 beschrieben werden.

Diese Hardware steckt im Zenfone 9

fullscreen Dank ZenTouch kann der Fingerabdrucksensor des Zenfone 9 auch zum Scrollen verwendet werden. Bild: © Slashleaks 2022

Den Screenshots zufolge ist das Zenfone 9 recht kompakt. So soll das Asus-Smartphone – wie schon das Zenfone 8 – gerade einmal 5,9 Zoll groß sein und damit locker in die Hosentasche passen. Als Prozessor wird offenbar der aktuelle Snapdragon 8 Plus Gen 1 von Qualcomm zum Einsatz kommen. Das verbaute AMOLED-Display von Samsung unterstützt dem Leak zufolge Bildwiederholraten von bis zu 120 Hertz. Die Kapazität des Akkus soll 4.300 mAh betragen.

Weitere Features des Zenfone 9 sind Stereo-Lautsprecher, ein 3,5-mm-Klinkenanschluss, eine IP68-Zertifizierung (staub- und wasserdicht) sowie ein Fingerabdrucksensor an der Seite des Smartphones. Der Sensor verfügt angeblich über eine sogenannte ZenTouch-Funktion. Streichen Nutzer mit einem Finger über den Sensor, können sie auf dem Bildschirm nach unten oder oben scrollen.

Hauptkamera mit Gimbal-Stabilisierung

Wie die Screenshots zeigen, wird das Asus Zenfone 9 offenbar über eine Dualkamera verfügen. Auch zum Hauptsensor kursieren Informationen im Netz, wie Android Authority berichtet. Angeblich soll Sonys IMX766-Sensor mit 50 Megapixeln in Kombination mit einer sechsachsigen Gimbal-Stabilisierung zum Einsatz kommen. Diese Stabilisierungsmethode soll für ruhige Videoaufnahmen ohne Wackler sorgen.

Details zur zweiten Kamera auf der Rückseite des Smartphones sind derzeit noch nicht bekannt. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird es sich aber um eine Ultraweitwinkelkamera handeln.

Veröffentlichung und Preis

Aktuell sind weder das Release-Datum noch der Preis des Asus Zenfone 9 bekannt. Sollte sich Asus am Preis des Vorgängers orientieren, ist ein Preis um die 670 Euro zum Marktstart denkbar.