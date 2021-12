Audible kündigen: So werden Probemonat oder Abo beendet

Amazons Audible bietet Dir eine große Anzahl an Hörbüchern zum Download an. Kostenlos ist der Service allerdings nur in den ersten 30 Tagen. Willst Du Audible kündigen, direkt im Anschluss an den Probemonat oder später, ist das zum Glück jederzeit möglich. Wir verraten Dir, wie Du das Abo beendest.

Audible kündigen: Das musst Du vorher wissen

Deine gekauften Hörbücher bleiben Dir auch nach der Kündigung erhalten.

Du kannst Audible natürlich auch ohne Abo nutzen und den regulären Preis für Hörbücher bezahlen. Für viele bietet sich jedoch ein Abonnement an, bei dem es monatlich ein Hörbuch gratis und alle anderen vergünstigt zu kaufen gibt. Das Audible-Abo ist im ersten Monat kostenlos und kostet im Anschluss 9,95 Euro pro Monat. Willst Du Audible nach dem Probemonat kündigen, ist das zum Glück jederzeit möglich, eine Kündigungsfrist gibt es nicht. Auch die gekauften Hörbücher bleiben Dir erhalten. Nur vorhandenes Guthaben bei dem Dienst verfällt – dieses solltest Du also vor der Kündigung ausgeben.

So beendest Du das Audible-Abo

Willst Du Dein Audible-Abo kündigen, führt der einfachste Weg über den Online-Kündigungs-Assistenten der Amazon-Tochter. Diese Webseite, die Du sowohl mobil als auch vom Desktop-Rechner aus nutzen kannst, führt Dich Schritt für Schritt durch die Kündigung:

Rufe im Kündigungs-Assistenten "Mein Konto" auf Klicke auf "Abo jetzt kündigen" unter der Textbox mit den aktuellen Abo-Informationen Wähle einen Kündigungsgrund aus Folge den Bildschirmanweisungen bis zur Bestätigung mit "Kündigung abschließen"

Die Bestätigung der Kündigung kannst Du abschließend unter "Mein Konto" einsehen. Zudem solltest Du eine Kündigungsbestätigung per E-Mail erhalten. Ist das nicht der Fall, musst Du davon ausgehen, dass es ein Problem gab und Dein Kündigungswunsch nicht angekommen ist.

Probleme bei der Kündigung: Hier gibt's Hilfe

Hast Du keine Kündigungsbestätigung erhalten oder andere Fragen zur Kündigung, kannst Du Dich per Kontaktformular jederzeit an das Audible-Team wenden. Die Mitarbeiter sind in Deutschland telefonisch oder per Chat täglich von 6 bis 24 Uhr zu erreichen. Alternativ kannst Du eine E-Mail an den Support schicken. Die Bearbeitungszeit liegt nach eigenen Angaben bei bis zu 48 Stunden.

Alternative zur Kündigung: Abo pausieren

Wenn Du Audible über eine längere Zeit nicht nutzen möchtest, den Dienst aber nicht kündigen möchtest, lohnt sich eine Abo-Pause.

Wusstest Du, dass Du Dein Audible-Abo nicht unbedingt kündigen musst, wenn Du Dir in einem Monat mal kein Gratis-Hörbuch herunterladen und dafür auch nicht bezahlen willst? Der Amazon-Dienst ermöglicht es Dir nämlich auch, Dein Abo zu pausieren. Das ist bis zu drei Monate am Stück und immer wieder möglich. Wichtig ist nur, dass zwischen zwei Abo-Pausen ein Monat liegt, indem Du wieder den Abo-Preis von 9,95 Euro bezahlst. Um Dein Audible-Abo zu pausieren, wende Dich ebenfalls an den Kundendienst.

