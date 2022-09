Aus für Stadia: Google schaltet Cloud-Gaming-Dienst im Januar ab

Das war's! Google verabschiedet sich aus dem Cloud-Gaming-Markt und zieht bei Stadia den Stecker. Bis zum 18. Januar 2023 können Nutzer auf den Dienst noch zugreifen. Kunden bekommen außerdem ihr Geld erstattet.

Was als zukunftsweisendes Projekt gestartet war, neigt sich langsam, aber sicher dem Ende. Google schaltet zum 18. November den Cloud-Gaming-Dienst Stadia ab. Das ist jetzt in einem offiziellen Blogeintrag mitgeteilt worden. Wer im Google Store Stadia-Hardware oder Spiele im Stadia-Store gekauft hat, bekommt sein Geld allerdings zurück. Bis Mitte Januar sollen die Rückerstattungen erfolgen. Im Stadia-Store sind schon jetzt keine Spielekäufe mehr möglich.

Grund für das Aus: "Fehlender Zuspruch"

Wie Phil Harrison, Vice President von Stadia, in dem Blogeintrag schrieb, sei der fehlende Zuspruch der Grund für das Aus von Stadia – trotz der starken technischen Grundlage. Die Mitarbeiter des Projekts sollen aber in anderen Abteilungen des Unternehmens unterkommen. So könnte die Technik hinter Stadia in Bereichen wie YouTube, Google Play und AR-Brillen zukünftig eine Rolle spielen.

Google Stadia war als innovatives Projekt 2019 auf den Markt gekommen und sollte die Spieleindustrie revolutionieren. Statt Konsole oder Gaming-PC mit Discs und Spiele-Downloads ließen sich die Games bequem per Cloud-Server abspielen. Zum Release 2019 standen zwölf Spiele zur Verfügung. Im vergangenen Jahr gab Google dann überraschend bekannt, ab sofort keine eigenen Games mehr zu entwickeln.