Bart-Styling für Gamer: Pflegetipps und die coolsten Videospiel-Bärte

Während langer Gaming-Sessions bleibt nur wenig Zeit für Bartpflege. Deshalb ist die Rasur für Gamer im Idealfall schnell erledigt und unkompliziert – mit dem OneBlade Pro von Philips ein Kinderspiel! Hier erfährst Du, was der revolutionäre Hybrid-Styler alles drauf hat, welche leicht zu pflegende Bart-Stylings sich für Gamer eignen und welche Videospielcharaktere mit richtig schicken Bärten rocken.

Beim Zocken mal wieder die Zeit vergessen?

fullscreen Beim Zocken vergisst man schnell einmal, dass man sich eigentlich noch rasieren wollte. Bild: © Philips 2022

Du kennst das Szenario bestimmt: Du musst später zu einem wichtigen Termin oder auf ein Date und Dein Bart sieht aus wie ein Schlachtfeld aus "Call of Duty". Aber ist ja noch jede Menge Zeit für ein schickes Bart-Styling. Eine schnelle Runde Zocken sollte drin sein, oder?

Aus der einen Runde wird dann ganz schnell eine lange Gaming-Session, und am Ende bleiben Dir nur wenige Minuten, um Deinen Bart in Schuss zu bringen. Mit dem Philips OneBlade Pro gelingt Dir selbst in kürzester Zeit das perfekte Bart-Styling.

Philips OneBlade Pro: Der Hybrid-Styler für jede Bartfrisur

fullscreen Rasieren, Trimmen, Stylen – der Philips OneBlade Pro ist ein Multitalent. Bild: © Philips 2022

Ob Du Dein Gesicht so glatt rasierst wie Deine Kontrahenten in Online-Matches oder Fan eines bestimmten Bart-Stylings bist, der Philips OneBlade Pro ist ein Allrounder für jede Bartfrisur. Der OneBlade Pro rasiert, trimmt und stylt Haare jeder Länge.

Dank Gleitbeschichtung auf der Klinge und abgerundeten Spitzen am Scherkopf ist der OneBlade Pro besonders hautschonend. Schnittwunden und Hautirritationen gehören der Vergangenheit an. Selbst eine Rasur gegen die Haarwuchsrichtung ist problemlos möglich. Über einen ständigen Klingenwechsel musst Du Dir keine Gedanken machen: Mit einer Nutzungsdauer von vier Monaten sind die Klingen des OneBlade Pro langlebig – die gesparte Kohle kannst Du in neue Games investieren.

fullscreen Der OneBlade Pro eignet sich ebenso hervorragend für die Nassrasur. Bild: © Philips 2022

Du könntest vor Deinem Termin oder Date auch eine schnelle Dusche gebrauchen? Dann kombiniere sie doch direkt mit der Rasur. Der Philips OneBlade Pro ist wasserdicht und somit auch für die Nassrasur mit oder ohne Schaum geeignet.

Die wichtigsten Daten im Überblick Anwendungsbereiche : Rasieren, Trimmen, Stylen

: Rasieren, Trimmen, Stylen Rasurart : nass und trocken

: nass und trocken Klingenhaltbarkeit : vier Monate

: vier Monate Trimmlängen : 0,5 bis 9 Millimeter (12 Stufen)

: 0,5 bis 9 Millimeter (12 Stufen) Akkulaufzeit: 90 Minuten

90 Minuten Ladedauer: 60 Minuten

Du stehst auf ein gut gepflegtes Bart-Styling anstatt auf ein glatt rasiertes Gesicht? Auch hier kann der OneBlade Pro punkten. Mit dem aufsteckbaren Präzisionskamm trimmst Du Deine Barthaare ganz easy auf die gewünschte Länge. Der Aufsatz bietet zwölf Einstellungsstufen, die für Haarlängen von 0,5 bis 9 Millimeter geeignet sind. Vom sportlichen Dreitagebart bis zum gepflegten Vollbart ist mit dem OneBlade Pro praktisch jedes Bart-Styling möglich.

fullscreen Mit dem zwölfstufigen Präzisionskamm bringst Du Deine Barthaare exakt auf die gewünschte Länge. Bild: © Philips 2022

Mit der zweiseitigen Klinge gelingen Dir präzise Konturen, ohne mühsam das Handgelenk zu verdrehen. Die Akkulaufzeit des OneBlade Pro beträgt satte 90 Minuten. Wann der Rasierer wieder Ladung benötigt, verrät Dir eine LED-Anzeige. Bereits nach einer Stunde an der Steckdose ist der Hybrid-Styler wieder vollständig aufgeladen.

Dank seiner kompakten Größe und langen Akkulaufzeit eignet sich der OneBlade Pro auch perfekt als Begleiter auf LAN-Partys. Mit seiner Hilfe kannst Du Deinen Bart schnell in Form bringen, bevor Du Deine Gegner schonungslos wegrasierst.

Fünf stylishe und leicht zu pflegende Bärte für Gamer

fullscreen Nicht jeder Bart lässt sich gleich schnell und unkompliziert rasieren und pflegen. Bild: © Philips 2022

Du möchtest einen schicken Bart tragen, hast aber keine Lust, viel Zeit in das Bart-Styling zu stecken? Dann haben wir fünf leicht zu pflegende Bartfrisuren für Dich, die perfekt für Gamer geeignet und mit dem Philips OneBlade Pro kinderleicht realisierbar sind. Denn Du weißt ja: Schneller rasieren bedeutet mehr Zeit zum Zocken.

Damit Du Dir besser vorstellen kannst, ob Dir der jeweilige Bart stehen könnte, haben wir jeweils ein Bild von einem Videospielhelden hinzugefügt, der das Bart-Styling trägt.

Dreitagebart

Komplexität : 1/5

: 1/5 Pflegeaufwand: 2/5

fullscreen Nathan Drake aus der "Uncharted"-Reihe hat während seiner Abenteuer genug Zeit für die Pflege seines Dreitagebarts. Bild: © Sony 2022

Der Dreitagebart ist eine der einfacheren Bartfrisuren und benötigt lediglich eine regelmäßige, aber unkomplizierte Pflege. Bist Du frisch rasiert, genügt es, den Bart zwei bis vier Tage stehen zu lassen. Trägst Du schon einen Bart, stellst Du den Präzisionskamm des OneBlade Pro auf eine Stufe zwischen 0,5 und 3 Millimeter ein.

Danach musst Du den Bart nur noch auf der gewünschten Länge halten. Für gewöhnlich wird der Dreitagebart als Vollbart getragen, Du kannst ihn aber auch beliebig gestalten. Achte zudem auf saubere Schnittkonturen.

Weitere Tipps zum Dreitagebart

Ziegenbart

Komplexität : 2/5

: 2/5 Pflegeaufwand: 2/5

fullscreen In den klassischen "God of War"-Teilen trägt Kratos noch Ziegenbart anstatt Vollbart. Bild: © Sony 2022

Die Geschichte des Ziegenbarts (engl. Goatee) lässt sich bis in die griechische Antike zurückverfolgen. Das Styling dieses Klassikers ist gar nicht kompliziert. Wir gehen davon aus, dass Du zu Beginn der Rasur einen längeren Vollbart hast.

Trimme zunächst die Barthaare im Bereich zwischen Kinn und Unterlippe auf 3 bis 5 Millimeter herunter, das erleichtert später das Styling. Nun legst Du den Umriss des Goatees fest. Orientiere Dich bei den Barträndern an den Konturen Deines Gesichts. An den Seiten geht der Ziegenbart ungefähr 3 Zentimeter in die Höhe in Richtung Deiner Wangen. Nachdem Du die Konturen festgelegt hast, entfernst Du mit dem OneBlade Pro alle Barthaare um den Ziegenbart herum.

Die Barthaare zwischen Unterlippe und Kinn kannst Du nun entweder in die Form eines nach unten gerichteten Dreiecks oder eines breiten Strichs bringen. Fertig ist der Ziegenbart. Du kannst ihn entweder in bestimmten Abständen stutzen oder lang wachsen lassen. Alle Barthaare um den Ziegenbart herum solltest Du regelmäßig entfernen.

Weitere Tipps zum Ziegenbart

Henriquatre

Komplexität : 3/5

: 3/5 Pflegeaufwand: 2/5

fullscreen Der Henriquatre steht dem "Half Life"-Helden Gordon Freeman wirklich gut. Bild: © Valve 2022

Der Henriquatre ist nach Heinrich IV. von Frankreich benannt und auch als Kreisbart bekannt, da er von der Oberlippe über den Kinnbereich einmal um den Mund herumgeht.

Beim Styling sind sich Henriquatre und Ziegenbart ähnlich. Du musst Dir beim Kreisbart allerdings zusätzlich einen Schnauzer stehen lassen, der über zwei schmale vertikale Linien mit dem Kinnbart verbunden ist. Außerdem ist der Henriquatre im unteren Kinnbereich etwas schmaler als der Ziegenbart. Orientiere Dich bei der Rasur grob an der Anleitung für den Ziegenbart: Trimme die Barthaare mit dem OneBlade Pro im Bereich des Henriquatre zunächst auf 3 bis 5 Millimeter herunter und rasiere die restlichen Barthaare komplett ab.

Anschließend bringst Du den Kreisbart mit sauberen Konturen in Form. Achte darauf, dass der Schnurrbart fließend in den Kinnbart übergeht, die Haare im Bereich zwischen Unterlippe und Kinn kannst Du stehen lassen. Und damit ist Dein Henriquatre auch schon fertig. Stutze den Bart auf die gewünschte Länge oder lass ihn einfach wachsen. Damit der Henriquatre in Form bleibt, trimmst Du ihn regelmäßig auf die gewünschte Länge und rasierst alle Haare drumherum ab.

Weitere Tipps zum Henriquatre

Schnurrbart

Komplexität : 1/5

: 1/5 Pflegeaufwand: 1/5

fullscreen In "Metal Gear Solid 4" wechselte Solid Snake vom Dreitagebart zum Schnurrbart. Bild: © Konami 2022

Für den Oberlippenbart gibt es viele Bezeichnungen: Schnauzbart, Schnäuzer und scherzhaft auch Pornobalken. Der gängigste Begriff für ihn ist Schnurrbart. Wenn Du Dich an einem Schnurrbart versuchen möchtest, musst Du gar nicht viel tun.

Lass den Schnurrbart einfach wie gewünscht über der Oberlippe sprießen und rasiere dich drumherum täglich. Oder Du lässt Dir einen längeren Vollbart wachsen und rasierst dann alle Haare um die Oberlippe herum ab. Achte dann darauf, dass Du mit dem OneBlade Pro nicht alle Haare bis exakt zum Ende der Oberlippe entfernst. Der klassische Schnurrbart geht nämlich leicht über die Oberlippe hinaus. Streiche mit einem Kamm nun den Oberlippenbart nach unten, damit Du ihn gleichmäßig trimmen kannst. Wir empfehlen eine Schnittlänge von 1 bis 2 Zentimetern.

An den Rändern kannst Du noch die Konturen mit dem OneBlade Pro ausbessern und dann bist Du bereits fertig. Um Deinen Schnurrbart in Form zu halten, stutzt Du ihn lediglich ab und an und rasierst die neu sprießenden Barthaare im restlichen Teil Deines Gesichts ab.

Weitere Tipps zum Schnurrbart

Vollbart

Komplexität : 1/5

: 1/5 Pflegeaufwand: 3/5

fullscreen Der Vollbart ist besonders bei kernigen Typen wie Max Payne beliebt. Bild: © Rockstar Games 2022

Der Vollbart ist die nächste Evolutionsstufe des Dreitagebarts: Lass Deinen Dreitagebart einfach stehen – er wird automatisch zum Vollbart. Für ihn gibt es keine speziellen Empfehlungen zur Länge der Barthaare. Trimme den Vollbart mit dem OneBlade Pro auf die Länge, die Dir am besten gefällt.

Auch wenn es nicht den Anschein machen mag, der Pflegeaufwand ist beim Vollbart etwas größer als bei den anderen Bärten. Die Rasur ist zwar simpel, denn Du musst nur gelegentlich die Konturen ausbessern und den Bart auf die gewünschte Länge stutzen. Allerdings empfiehlt es sich, bei längeren Vollbärten ein Bartöl oder -balsam zu verwenden. Das sorgt für einen guten Look und pflegt zudem Deine Gesichtshaut. Damit Dein Vollbart gut gepflegt aussieht, solltest Du ihn außerdem regelmäßig kämmen.

Weitere Tipps zum Vollbart

