Beamer bis 500 Euro: Günstige Heimkino-Optionen im Vergleich

Mit einem Beamer holst Du Dir das Kino-Feeling in die eigenen vier Wände. Wir stellen fünf Projektoren bis 500 Euro vor, die einen Blick wert sind.

Anker Nebula Capsule Max: Handlicher Mini-Beamer

fullscreen Trotz der kleinen Größe bietet der Nebula Capsule Max ein gutes Bild. Bild: © Anker 2022

Mit dem Anker Nebula Capsule Max bekommst Du einen tollen HD-Projektor für Filmabende und zum Zocken von Games. Das kleine handliche Gerät ist gerade mal 12 x 13 x 12 Zentimeter groß und wiegt weniger als 1,5 Kilogramm – eignet sich also auch für unterwegs. Die Auflösung liegt bei 720p (1.280 x 720 Pixel). Du willst Filme wie im Kino genießen? Dank einer Bilddiagonale von maximal 100 Zoll sitzt Du in der ersten Reihe Deines privaten Kinosaals, Dir entgehen keine wichtigen Details mehr.

Neben der Auflösung ist auch die Helligkeit wichtig. Der Capsule Max bietet eine maximale Helligkeit von 200 Lumen. Das sorgt bei abgedunkelten Räumen für ein gutes Kontrastverhältnis. Neben einem AUX-, HDMI- und USB-C-Anschluss unterstützt der Capsule Max Bluetooth und WLAN. Über Android TV kannst Du zahlreiche Apps wie Netflix, Disney Plus oder YouTube nutzen und mit der Fernbedienung anwählen. Der Akku soll laut Hersteller bis zu vier Stunden durchhalten.

Acer C250i mit 360-Grad-Projeketion

fullscreen Dank Wellendesign kannst Du den C250i flexibel stellen oder legen. Bild: © MediaMarktSaturn 2022

Der C250i von Acer sieht nicht nur besonders stylish aus, er hat auch ordentlich was unter der Haube. Dank 16,7 Millionen Farben und einer Full-HD-Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixeln wird der nächste Filmabend ein ganz besonderes Heimkino-Erlebnis. Genieß Deine Filme in knackiger Schärfe und satten Farben. Die Bilddiagonale liegt bei maximal 100 Zoll. Im Vergleich zum Nebula Capsule Max hat der Acer C250i eine maximale Helligkeit von 300 Lumen. Das sorgt für ein noch besseres Kontrastverhältnis.

Der Projektor passt sich automatisch Inhalten im Hoch- oder Querformat an. Streamst Du gerade von Deinem Smartphone ein Video im Hochformat? Dann projiziert der C250i das Video automatisch im Hochformat an die Wand. Andersrum klappt's auch im Querformat. Ein weiteres Highlight: die 360-Grad-Projektion. Dank des Designs kannst Du den Beamer flexibel hinstellen oder hinlegen. So kannst Du das Bild auch an schräge Wände oder an die Decke projizieren.

Der C250i hat unter anderem einen USB-C-, microSD-Karten- und einen HDMI-Anschluss. Er unterstützt außerdem Bluetooth und WLAN. Der Akku reicht bis zu 5 Stunden – genug für zwei Blockbuster-Filme oder Fußballspiele.

Philips NeoPix Ultra 2TV: Android TV und Multimedia Player

fullscreen Der NeoPix Ultra 2TV hat neben Android TV auch noch einen Multimedia Player mit an Bord. Bild: © MediaMarktSaturn 2022

Mit dem Philips NeoPix Ultra 2TV ist der nächste Heimkinoabend gerettet. Der Full-HD-Beamer sorgt mit seiner Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixeln für ein glasklares Bild und liefert satte Farben. Neben Filmen und Serien macht auch das Zocken von Videospielen mit dem Gerät Spaß. Die maximale Helligkeit liegt bei 200 Lumen. Dank der maximalen Bilddiagonale von 100 Zoll erlebst Du Filme wie im Kino.

Der Philips NeoPix Ultra 2TV bietet jede Menge nützliche Features und ist damit ein echter Allrounder. Dank Android TV hast Du unter anderem Zugriff auf Filme und Serien von Netflix, Prime Video und Disney Plus. Mit dem integrierten Media Player kannst Du außerdem Deine eigene Musik hören oder Urlaubsvideos anschauen. Die Bedienung klappt entweder per Fernbedienung, am Gerät selbst oder mit dem Smartphone. Wer möchte, kann auch den intelligenten Sprachassistenten Google Assistant nutzen. Der NeoPix Ultra 2TV besitzt neben einem USB-A- auch einen HDMI-Anschluss. WLAN- und Bluetooth-Verbindung sind ebenfalls möglich.

Infocus Genesis IN188AA mit 2D- und 3D-Inhalten

fullscreen Der IN188AA kann Inhalte auf bis zu 300 Zoll darstellen. Bild: © MediaMarktSaturn 2022

Der Infocus Genesis IN188AA ist der perfekte Einstieg in die Beamer-Welt. Der Heimkino-Projektor bietet eine super scharfe Full-HD-Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixeln. Beim Thema Helligkeit hat der Infocus Genesis in unserer Liste sogar die Nase vorn. Die maximale Leuchtkraft liegt bei 3.400 Lumen. Das sorgt auch bei nicht vollständig abgedunkelten Räumen für ein gutes Bild. Der IN188AA punktet ebenfalls mit einer maximalen Bilddiagonale von gigantischen 300 Zoll.

Der IN188AA ist auch für Gamer eine Empfehlung. So ist unter anderem ein verbesserter Spielemodus mit dabei, der für eine geringe Latenz sorgt. Bedienen kannst Du ihn per Fernbedienung. Der Infocus-Beamer kann neben 2D- auch 3D-Inhalte wiedergeben. Weitere Features: eine Standbild- und eine Sleep-Funktion. Der IN188AA hat unter anderem einen USB-A-, einen HDMI- und einen VGA-Anschluss. WLAN und Bluetooth bietet der Beamer leider nicht.

Anker Nebula Mars II Pro mit praktischem Tragegriff

fullscreen Dank Tragegriff ist der Mars II Pro besonders mobil. Bild: © MediaMarktSaturn 2022

Der Anker Nebula Mars II Pro ist ein smarter LED-Beamer. Genau wie der Capsule Max hat der Mars II Pro eine HD-Auflösung von 1.280 x 720 Pixeln. Im Vergleich zum Capsule Max bekommst Du hier aber in puncto Helligkeit noch ein bisschen mehr geboten. Denn: Die maximale Helligkeit liegt bei 500 Lumen. Die Bilddiagonale reicht bis 100 Zoll.

Auf dem Mini-Beamer ist Android TV vorinstalliert. Du hast also Zugriff auf Streaming-Angebote von Netflix, Prime Video und Disney Plus. Mit der Fernbedienung kannst Du den Beamer komfortabel steuern. Neben einem USB-C- und einem HDMI-Anschluss unterstützt der Mars II Pro auch Bluetooth und WLAN. Ein besonderes Highlight ist der Tragegriff. Dadurch kannst Du den Beamer bequem unterwegs mitnehmen. Der Akku soll für bis zu drei Stunden reichen.

