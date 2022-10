Beste Bluetooth-Tastatur: Kabellos tippen an PC, Tablet und Smartphone

Verabschiede Dich von Kabelsalat auf dem Schreibtisch und der Couch: Mit einer Bluetooth-Tastatur tippst Du komfortabel am Rechner, Tablet-PC oder Smartphone. Wir stellen Dir die besten schnurlosen Keyboards vor.

Von Sven Wernicke

Logitech K380: Handliche Bluetooth-Tastatur für drei Geräte

fullscreen Die Logitech K380 kannst Du mit bis zu drei Geräten koppeln. Bild: © Logitech 2022

16 Millimeter hoch und rund 400 Gramm leicht – die K380 passt in nahezu jede Tasche. Das macht die Tastatur zum praktischen Begleiter für unterwegs. Das Keyboard ist mit nahezu allen Geräten kompatibel, die über Bluetooth verfügen und Tastatureingaben unterstützen.

Ein Highlight sind die drei farblich markierten Tasten, die den schnellen Wechsel etwa zwischen PC, Tablet und Smartphone erlauben. Bis zu drei Geräte kannst Du per Bluetooth mit der Logitech K380 koppeln. Die zwei mitgelieferten AAA-Batterien sollen eine Laufzeit von zwei Jahren haben.

Technische Daten:

Funkstandard: Bluetooth

Tastaturbelegung: QWERTZ

Reichweite: 10 Meter

Batterie: 2 AAA-Batterien (Laufzeit bis 2 Jahre)

Pro Kontra + Sehr kompakt - Batterie statt Akku + Kopplung mit bis zu drei Geräten

Apple Magic Keyboard: Bluetooth-Tastatur für iPad, iPhone und Mac

fullscreen Perfekt für alle Geräte aus dem Apple-Kosmos: das Magic Keyboard. Bild: © Apple 2022

Das Magic Keyboard von Apple koppelst Du schnell per Bluetooth mit iPhone, iPad oder Mac. Alternativ kannst Du das Magic Keyboard über das mitgelieferte USB-C-auf-Lightning-Kabel schnurgebunden verwenden.

Der fest verbaute Akku soll rund einen Monat halten, bevor er eine Aufladung benötigt. Was nicht geht, ist ein direkter Wechsel zwischen verschiedenen Geräten. Du musst das Magic Keyboards stets neu koppeln.

Tipp: Für den Einsatz als Desktop-Tastatur eignet sich das Magic Keyboard mit Touch ID besonders gut. Es ist für alle aktuellen Mac-Modelle mit Apple-Chip geeignet und besitzt einen Ziffernblock. Dieses Eingabegerät funktioniert allerdings nicht mit dem iPad und iPhone.

Technische Daten:

Funkstandard: Bluetooth

Tastaturbelegung: QWERTZ

Reichweite: 10 Meter

Batterie: Akku (Laufzeit rund ein Monat)

Pro Kontra + Hohe Qualität - Kein direkter Wechsel zwischen mehreren Geräten möglich + Akku statt Batterie - Relativ kurze Akkulaufzeit

Rapoo E9500M: Allrounder zum fairen Preis

fullscreen Die E9500M von Rapoo bietet viele Funktionen und ist preiswert. Bild: © Rapoo 2022

Die E9500M von Rapoo ist ein Blickfang. Die Tastatur selbst ist nur 4,5 Millimeter hoch, das Gehäuse besteht aus eloxiertem Aluminium. Das sieht nicht nur gut aus, sondern sorgt für Stabilität und Langlebigkeit. Die abgerundeten Tasten verfügen über einen leichten Tastendruck.

Zusätzliche Multimedia-Tasten, eine Batterielaufzeit von bis zu 12 Monaten und eine Kompatibilität zu nahezu allen gängigen Betriebssystemen sind weitere Vorzüge der Rapoo E9500M. Per Bluetooth und USB-WLAN-Dongle verbindest Du das Keyboard schnurlos mit bis zu vier Geräten. Zwischen diesen wechselst Du auf Tastendruck.

Technische Daten:

Funkstandard: Bluetooth & WLAN (USB-Dongle)

Tastaturbelegung: QWERTZ + Nummernblock

Reichweite: 10 Meter

Batterie: 2 AAA-Batterien (Laufzeit bis zu 12 Monate)

Pro Kontra + Flaches Gehäuse aus eloxiertem Aluminium - Batterie statt Akku + Vollwertige Tastatur mit Nummernblock + Kopplung mit bis zu vier Geräten

Logitech K780: Desktop-Tastatur mit Tablet-Halterung

fullscreen Die Logitech K780 besitzt eine Halterung für Smartphones und Tablets. Bild: © Logitech 2022

Wie die Logitech K380 ist auch die K780 verbindungsfreudig. Über drei sogenannte Easy-Switch-Tasten kannst Du zwischen Smartphone, Tablet und Rechner (Windows, macOS, ChromeOS, Linux) wechseln. Das Modell besitzt einen vollwertigen Nummernblock, sodass es sich für den Einsatz als Desktop-Tastatur eignet.

Sehr praktisch ist die integrierte Halterung: Du kannst Smartphones und Tablets bis maximal 12 Zoll Größe oberhalb des Keyboards abstellen. So hast Du während der Arbeit am PC stets Deine mobilen Geräte im Blick und einen aufgeräumten Schreibtisch.

Die Logitech K780 kannst Du über Bluetooth und mittels USB-Dongle mit anderen Geräten koppeln.

Technische Daten:

Funkstandard: Bluetooth & Wi-Fi (Logitech Unifying USB-Dongle)

Tastaturbelegung: QWERTZ + Nummernblock

Reichweite: 10 Meter

Batterie: 2 AAA-Batterien (Laufzeit bis 2 Jahre)

Pro Kontra + Vollwertige Tastatur mit Nummernblock - Batterie statt Akku + Integrierte Halterung für Smartphones und Tablets + Kopplung mit bis zu drei Geräten

Razer Pro Type Ultra: Mechanische Tastatur für höchste Ansprüche

fullscreen Die Razer Pro Type Ultra bietet mit den mechanischen Tasten echtes Gaming-Feeling. Bild: © Razer 2022

Besonderheit der mechanischen Bluetooth-Tastatur Pro Type Ultra von Razer: Obwohl sich hinter jeder Taste ein Schalter (Switch) verbirgt, ist sie sehr leise und eignet sich daher auch fürs Großraumbüro.

Außergewöhnlich sind ebenso das ansprechende Design und die beleuchteten Tasten. Die Soft-Touch-Beschichtung und die gepolsterten Handballenauflagen sorgen für ein angenehmes Arbeiten.

Du kannst bis zu vier Geräte per Bluetooth mit der Razer Pro Type Ultra koppeln, auf Knopfdruck wechselst Du zwischen den Devices. Alternativ schließt Du das Keyboard über USB-C oder mittels USB-WLAN-Dongle am Rechner an. Die Akkulaufzeit bei Bluetooth-Verbindung gibt der Hersteller mit 214 Stunden an.

Technische Daten:

Funkstandard: Bluetooth & WLAN (Razer Hyperspeed Wireless USB-Dongle)

Tastaturbelegung: QWERTZ + Nummernblock

Reichweite: 10 Meter

Batterie: Akku (214 Stunden ohne Hintergrundbeleuchtung via Bluetooth)

Pro Kontra + Mechanische Tastatur mit hoher Langlebigkeit (80 Millionen Klicks pro Taste) - Relativ kurze Akkulaufzeit + Hintergrundbeleuchtung + Kopplung mit bis zu vier Geräten + Akku statt Batterie

