Beste DVB-T2-Antenne: Guter Empfang drinnen & draußen

Für den terrestrischen Fernsehempfang ist eine DVB-T2-Antenne nötig. Oft genügt schon eine kleine Zimmerantenne. Wir stellen im Folgenden empfehlenswerte Modelle vor und geben Tipps, worauf Du beim Kauf achten solltest.

Die zweite Generation von Digital Video Broadcasting Terrestrial – kurz DVB-T2 – hat sich längst in Deutschland etabliert. Mit einem passenden Empfänger, der in vielen Fernsehern fest verbaut ist, kannst Du öffentlich-rechtliche und private TV-Sender genießen. Und das teils ohne zusätzliche Kosten.

Dafür brauchst Du lediglich eine DVB-T2-Antenne. In der Nähe von Sendemasten und in städtischen Gebieten genügt in der Regel eine einfache Zimmerantenne. In ländlichen Gebieten ohne Sendemast in der Nähe brauchst Du eine Außenantenne. Mit den folgenden DVB-T2-Antennen bist Du bestens beraten.

ISY ITA-751-2: Stylish-kompakte Indoor-Antenne

fullscreen Die DVB-T2-Antenne sieht fast so aus wie ein Smartphone. Bild: © ISY 2022

Legst Du Wert auf eine ansprechende Optik und möchtest Dir nicht einfach einen grauen Kasten in die Wohnung stellen? Dann ist die ITA-751-2 von ISY eine gute Wahl. Die Zimmerantenne ist in Schwarz gehalten und wirkt auf den ersten Blick wie ein Smartphone.

Die Antenne ist auf das UHF-Frequenzband spezialisiert und bietet mit einem 1,5 Meter langen Kabel genügend Flexibilität zum Aufstellen oder Montieren.

Pro Kontra + Stimmiges Design - LED an Antenne lässt sich nicht abschalten + Frequenzband von 470 MHz bis 790 MHz (UHF)

Oehlbach Scope Vision: Starker Testsieger

fullscreen Die Scope Vision von Oehlbach sorgt für guten Empfang im Wohnzimmer. Bild: © Oehlbach 2022

Die Scope Vision von Oehlbach gehört nicht ohne Grund zu den besten DVB-T2-Antennen der vergangenen Jahre. Der Stiftung-Warentest-Testsieger wurde speziell für DVB-T2 entwickelt. Die weiße Zimmerantenne schließt Du direkt an Dein TV-Gerät an. Die Stromversorgung erfolgt über einen USB-Port des Fernsehers oder ein mitgeliefertes USB-Netzteil.

Du kannst die Antenne beliebig positionieren oder an der Wand montieren. Dass es sich um ein wertiges Produkt handelt, verdeutlichen die 24-Karat vergoldeten Kontakte. Ein weiteres Highlight ist das extrem rauscharme Empfangsteil – Du empfängst die TV-Sender also klar und deutlich.

Pro Kontra + Besonders rauscharmes Empfangsteil - Relativ groß + Vergoldete Kontakte + Frequenzband von 470 bis 862 MHz (UHF) bzw. 174 bis 230 MHz (VHF)

One for All SV 9494: Kugelförmige Antenne

fullscreen Die DVB-T2-Antenne von One for All bietet einen futuristischen Look. Bild: © One for all 2022

Eine Zimmerantenne kann auch ein Blickfang sein, wie die SV 9494 von One for All zeigt. 2019 bekam sie den Red Dot Design Award. Das preisgekrönte Produkt punktet auch mit seinen inneren Werten: Praktisch ist der integrierte Filter zur Rauschunterdrückung und der Blockfilter für 3G, 4G und 5G. Dadurch werden unnötige Interferenzen und Störfrequenzen vermieden.

LEDs helfen Dir, den perfekten Aufstellort zu finden. Die Ausrichtung änderst Du, indem Du die obere Kuppel drehst, bis die LEDs die volle Signalstärke anzeigen. So optimierst Du den TV-Empfang. Hervorzuheben ist auch das 3 Meter lange Kabel. Nicht viele DVB-T-2-Antennen für Innenräume bieten so viel Spielraum.

Pro Kontra + Filter für 3G/4G/5G-Signale - + 3 Meter langes Kabel + Auffälliges Design

Oehlbach Scope Vision Outdoor: Antenne für DVB-T2, DAB und DAB+

fullscreen Die Scope Vision von Oehlbach gibt es auch als Outdoor-Variante. Bild: © Oehlbach 2022

Die Outdoor-Variante der Scope Vision von Oehlbach bietet gegenüber der Innenantenne einige Vorteile. Beispielsweise eignet sie sich auch für DAB und DAB+ – ein entsprechender Adapter ist separat erhältlich.

Außerdem deckt das Outdoor-Modell von Oehlbach einen etwas größeren Frequenzbereich ab (UHF: 470–870 MHz, VHF: 47–230 MHz). Das wasserdichte und UV-beständige Gehäuse lässt sich an einem Mast oder an einer Wand befestigen oder mithilfe eines Klappständers aufstellen.

Die Scope Vision Outdoor wird mit einem 10 Meter langen Antennenkabel, Halterungen und Netzteil ausgeliefert.

Pro Kontra + Vergoldete Kontakte - + Für DAB und DAB+ vorbereitet + 10 Meter langes Kabel

One for All SV 9450 5G: Robuste Outdoor-Antenne mit Filterfunktion

fullscreen Die SV 9450 von One for All hält auch den härtesten Witterungsbedingungen stand. Bild: © One for all 2022

Draußen angebracht, erzielt die SV 9450 von One for All beste Ergebnisse in einem Radius von bis zu 25 Kilometern um den nächstgelegenen Sendemast. Regen macht der Outdoor-Antenne dank IP55-Zertifizierung nichts aus. Laut Hersteller wurde dieses Modell für "härteste Witterungsbedingungen konstruiert".

Dank eines 3G/4G/5G-Filters ist die Antenne vor Interferenzen durch Mobilfunk geschützt. Und Du erhältst alles, was Du für die Installation benötigst. Mit dabei sind Verbindungsstecker sowie Befestigungsmaterial und ein 6 Meter langes Kabel.

Pro Kontra + Filter für 3G/4G/5G-Signale - + IP55-Zertifizierung

Was Du beim Kauf einer DVB-T2-Antenne beachten solltest

Die beste DVB-T2-Antenne ist nicht zwangsläufig die größte oder stärkste. Welche Eigenschaften das für dich passende Modell haben muss, hängt fast immer von Deinem Wohnort ab. Prüfe vor dem Kauf die folgenden Punkte: