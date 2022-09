Beste Fernseher mit 32 Zoll: Günstige & kompakte Modelle im Vergleich

Wer auf das Geld und vor allem auf die Größe bei Fernsehern achten muss, ist mit 32-Zoll-Geräten bestens bedient. Dank ihrer kompakten Größe mit circa 80 cm Bilddiagonale finden sie an vielen Orten Platz. Wir stellen die besten Modelle vor.

Philips 32PFS6906: 32-Zoll-TV mit Ambilight

fullscreen Dank Android TV hast Du Zugriff auf tolle Streaming-Angebote. Bild: © MediaMarktSaturn 2022

Mit dem Philips 32PFS6906 bekommst Du ein hervorragendes 32-Zoll-Gerät (80 cm Bilddiagonale) mit Full-HD-Auflösung (1.920 x 1.080 Pixel). Dank verschiedener Bildverbesserungsfunktionen wird das scharfe Bild noch zusätzlich optimiert. Philips-typisch gibt's mit dem LED-TV den beliebten Ambilight-Effekt, dadurch werden die Bildschirmfarben direkt an die Wand hinter dem Gerät projiziert.

Empfehlung des Autors: Tech Welcher Fernseher frisst am meisten Strom?

Der Philips 32PFS6906 ist gleichzeitig auch ein toller Smart-TV, da er dank Android TV den Zugriff auf Netflix, Prime Video und weitere Streaming-Dienste ermöglicht. Du kannst das Philips-Gerät entweder mit einem LAN-Kabel oder per WLAN mit dem Internet verbinden. Fernsehprogramme können über DVB-C, DVB-S, DVB-S2 und DVB-T2 HD empfangen werden. Um Strom zu sparen, gibt es unter andrem einen Eco-Modus und eine Bildabschaltung beim Radiobetrieb. Der 32PFS6906 lässt sich per Fernbedienung oder mit dem Sprachassistenten Google Assistant steuern.

Anschlüsse: 3 x HDMI, 2 x USB, 1 x CI+, 1 x LAN, 1 x Satellitenanschluss, 1 x Kopfhörerausgang, 1 x Digitaler Audio-Ausgang (optisch), 1 x Service-Anschluss

Philips 32PFS6906 Jetzt kaufen bei

LG 32LM6370PLA: Smart-TV mit USB-Recording

fullscreen Die Bedienung klappt unter anderem via Google Assistant und Alexa. Bild: © MediaMarktSaturn 2022

Der LG 32LM6370PLA hat 32 Zoll (80 cm) und überzeugt mit einer scharfen Full-HD-Auflösung (1.920 x 1.080 Pixel) und lebendigen Farben. Das liegt unter anderem an Dynamic Color und Active HDR. Bei den Bildmodi kannst Du aus neun unterschiedlichen Möglichkeiten wählen. Suche einfach den Modus aus, der für Deine Zwecke das beste Bild bietet.

Der LG 32LM6370PLA bietet als Smart-TV viele Features wie Wetter- und Nachrichten-Widgets. Du kannst auch Apps wie Netflix, YouTube und Co. nutzen. Die Verbindung zum Internet klappt per LAN-Kabel oder WLAN. Bluetooth-fähig ist der LG-TV ebenfalls. Dank des integrierten Triple-Tuners (DVB-T2 HD/-C/-S2) musst Du keine separaten Receiver für den passenden TV-Empfang kaufen. Mit USB-Recording kannst Du Inhalte auf eine externe Festplatte speichern. Die Bedienung des LED-TVs klappt entweder per Fernbedienung oder mit den Sprachassistenten Google Assistant und Alexa.

Anschlüsse: 3 x HDMI, 1 x ARC, 2 x USB, 1 x Digitaler Audioausgang (Optisch), 1 x Component / Composite (AV), 1 x CI+ Slot (Common Interface)

LG 32LM6370PLA Jetzt kaufen bei

Panasonic TX-32FSW504: Mit Gaming- und Sportmodus

fullscreen Der integrierte Game-Modus sorgt für schnelle Reaktionszeiten. Bild: © MediaMarktSaturn 2022

Der Panasonic TX-32FSW504 sieht nicht nur ansprechend aus, er überzeugt auch dank HDR-Unterstützung mit einem scharfen Bild. Das 32-Zoll-Gerät (80 cm) bietet eine HD-ready-Auflösung (1.366 x 768 Pixel). Dank verschiedener Features wie Adaptive Backlight Dimming und Vreal Smart Pro kann das Bild weiter optimiert werden. Für Gamer und Sport-Fans bietet Panasonic einen speziellen Game- sowie einen Sportmodus an. Der Game-Modus sorgt beim Zocken für ultraschnelle Reaktionszeiten. Der Sportmodus sorgt für lebendige Farben auf dem Fußballfeld.

Das Fernsehprogramm lässt sich bequem über den integrierten Quattro-Tuner (DVB-T2 HD/-C/-S2/TVtoIP) empfangen. Dank USB-Recording kannst Du Inhalte auch auf einer externen Festplatte aufnehmen. Du kannst den Panasonic-LED-TV entweder mit der Fernbedienung oder per App bedienen. Da es sich um einen Smart-TV handelt, sind zahlreiche Apps auf dem Gerät installiert. Verbinde den TV einfach per LAN-Kabel oder WLAN mit dem Internet und streame Filme und Serien bei Netflix, Prime Video und Disney+.

Anschlüsse: 2 x HDMI, 2 x USB, 2 x Antenne (1 x Satellit, 1 x Kabel/terrestrisch), 1 x CI+, 1 x LAN, 1 x Optischer Digitalausgang, 1 x Kopfhörerausgang (3,5mm Klinke), 1 x Analog-Videoeingang

Panasonic TX-32FSW504 Jetzt kaufen bei

Telefunken XH32G101N: Günstiger TV mit Basisfunktionen

fullscreen Das 32-Zoll-Gerät von Telefunken bietet eine HD-ready-Auflösung von 1.366 x 768 Pixeln. Bild: © MediaMarktSaturn 2022

Mit dem Telefunken XH32G101N bekommst Du einen eleganten und soliden 32-Zoll-Fernseher (80 cm) mit HD-ready-Auflösung (1.366 x 768 Pixel). Filme und Serien werden in einer scharfen Bildqualität und mit satten Farben dargestellt. Dafür sorgt unter anderem das Feature Ultra Contrast.

Dank integriertem Triple-Tuner bekommst Du TV-Sender via DVB-T2, DVB-C, DVB-C2 und DVB-S2 ins Haus – ganz ohne zusätzlichen Receiver. Ansonsten verzichtet der LED-TV auf technischen Schnickschnack und liefert das, was er soll – ein gutes Bild. Der XH32G201N unterstützt also weder WLAN noch Bluetooth. Möchtest Du Streaming-Dienste wie Netflix, Disney+ und Co. nutzen, benötigst Du eine Set-Top-Box und verbindest diese dann per HDMI-Kabel mit dem TV-Gerät.

Anschlüsse: 2 x HDMI, 1 x USB, 1 x Koaxialer Ausgang, 1 x Kopfhörerausgang

Telefunken XH32G101N Jetzt kaufen bei

HKC 32D1-H2EU: Preiswerter TV mit Triple-Tuner

fullscreen Der HKC-TV hat verschiedene Funktionen zur Bildverbesserung an Bord. Bild: © MediaMarktSaturn 2022

Der HKC 32D1-H2EU ist ein kompaktes 32-Zoll-Gerät (80 cm) für zu Hause, aber auch für unterwegs. Der LED-TV sieht schick aus und liefert dank HD-ready-Auflösung (1.366 x 768 Pixel) eine scharfe Bildqualität. Der HKC-Fernseher hat außerdem verschiedene Funktionen zur Bildverbesserung an Bord. Dazu gehören unter anderem 3D-Rauschunterdrückung und Bewegungskompensation. Das sorgt für lebendige Farben bei gleichzeitig geringem Stromverbrauch.

Der HKC 32D1-H2EU ist zwar kein Smart-TV, trotzdem kannst Du ihn bequem per Set-Top-Box wie Apple TV oder Google Chromecast zum Streamen von Filmen und Serien nutzen. Wie praktisch, dass der TV zwei HDMI-Anschlüsse hat. WLAN und Bluetooth unterstützt der HKC-TV nicht. Allerdings punktet das Gerät mit einem integrierten Triple-Tuner (DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-C2, DVB-S, DVB-S2), um das Fernsehprogramm zu empfangen.

Anschlüsse: 1 x RF, 1x SCART, 1 x Mini-YPbPr, 1 x Kopfhöreranschluss, 1 x Koaxialer digitaler Audioanschluss, 2 x HDMI, 1 x Mini-AV, 1 x CI, 1 x USB

HKC 32D1-H2EU Jetzt kaufen bei

Sony KD-32W800: Smart-TV mit Sprachassistenten an Bord

fullscreen Mit Android TV hast Du Zugriff auf Netflix, Prime Video und Disney+. Bild: © MediaMarktSaturn 2022

Der Sony LED-TV KD-32W800 liefert klare und detailreiche Bilder. Dank der hauseigenen Bravia Engine und HDR-Unterstützung werden Farben und Kontrast verbessert, damit die Bilder lebendiger wirken. Das 32-Zoll-Gerät (80 cm) überzeugt außerdem mit einem integrierten Triple-Tuner. Damit kannst Du bequem Fernsehsender via DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 empfangen. Dank USB-Recording kannst Du Inhalte auch auf einer externen Festplatte aufnehmen.

Android TV ist ebenfalls auf dem Sony-Gerät vorinstalliert. Dadurch hast Du Zugriff auf jede Menge Apps und Streaming-Dienste wie Netflix, Prime Video und Disney+. Für die bequeme Bedienung kannst Du neben der Fernbedienung auch Deine Stimme verwenden. Der KD-32W800 ist mit dem Sprachassistenten Google Assistant kompatibel. Er ist unterstützt außerdem WLAN und Bluetooth.

Anschlüsse: 3 x HDMI 2.0 (2K60, davon 1 x ARC), 2x USB, 1 x digitaler Audioausgang (optisch), 1 x Antenne, 1 x Satellit, 1 x LAN, 1 x Kopfhörerausgang, 1 x CI+

Sony KD-32W800 Jetzt kaufen bei