Beste Funkmaus: Empfehlenswerte Modelle für PC & Laptop

Ohne Kabel lässt es sich besser arbeiten und spielen. Kompromisse bei Ergonomie, Funktionsumfang und Qualität musst Du bei einer hochwertigen Funkmaus nicht machen. Wir präsentieren Dir die besten Funkmäuse für Freizeit und Büro.

Von Sven Wernicke

Was bedeutet dpi bei einer Funkmaus? Der dpi-Wert ordnet die Empfindlichkeit einer Computermaus ein, also wie genau sie auf Bewegungen reagiert. Je höher die dpi-Angabe, desto genauer kannst Du die Maus steuern. dpi steht für "dots per inch" und gibt an, wie viele Punkte pro Zoll eine Maus erkennen kann. In diesem Zusammenhang ist häufig von Abtastrate oder Abtastempfindlichkeit die Rede. Während für die Arbeit mit Office-Anwendungen Mäuse mit 400 bis 1.000 dpi ausreichen, brauchen Videospiele deutlich mehr: 3.000 dpi sollten es mindestens sein, um möglichst schnell und gezielt reagieren zu können.

Rapoo M300: Mit geräuscharmen Maustasten

fullscreen Bei der Rapoo M300 kannst du die dpi-Genauigkeit individuell einstellen. Bild: © SATURN 2022

Du magst es gern ruhig und kannst unnötig laute Klickgeräusche einer Maus nicht leiden? Der Hersteller Rapoo legt bei der M300 besonders viel Wert auf sehr leise Maustasten.

Dank der Multimode-Drahtlostechnik kannst Du die Maus über Bluetooth oder einen mitgelieferten Wi-Fi-USB-Dongle mit Deinem Rechner verbinden. Auf Knopfdruck wechselst Du zwischen mehreren verbundenen Geräten, beispielsweise zwischen Laptop und stationärem PC. Kompatibel ist die Rapoo-Funkmaus mit Windows, macOS, Chrome OS, iOS und Android.

Die dpi-Genauigkeit kannst Du bei dieser Funkmaus individuell anpassen. Das bieten nur wenige Modelle in dieser Preisklasse. Möglich sind zwischen 600 und 1.600 dpi.

Technische Daten:

Maximale dpi-Genauigkeit: 600–1.600 dpi (einstellbar)

Funkstandard: Bluetooth & Wi-Fi 2.4 GHz

6 Funktionstasten

Reichweite: 10 Meter

Gewicht: 83 Gramm

Batterie: 1 x AA-Batterie (Laufzeit bis zu 9 Monate)

Pro Kontra + Unterstützt Bluetooth und Wi-Fi (USB) - Batterie statt Akku + Umschalten zwischen verbundenen Geräten möglich + dpi-Auflösung einstellbar + Sehr leise Maustasten

Rapoo M300 Jetzt kaufen bei

Microsoft Modern Mouse: Minimalistische, schöne Funkmaus

fullscreen Die Microsoft-Maus kommt im minimalistischen Design daher. Bild: © SATURN 2022

Die Modern Mouse von Microsoft verzichtet auf Spielereien und konzentriert sich auf das Wesentliche. Und das ist unter anderem das klassische, stilvolle Design. Der bewusst schlichte Stil ist dezent und fügt sich nahtlos in jede Einrichtung ein.

Das Scrollrad aus Metall und die stabile Fingerauflage sowie die ergonomische Form sind auch bei längerem Arbeiten komfortabel. Über Bluetooth nimmt die Microsoft-Funkmaus Verbindung zum Computer oder Laptop mit Windows oder macOS auf. Die Maus eignet sich auch für Android-basierte Geräte wie Tablets.

Technische Daten:

Maximale dpi-Genauigkeit: 1.000 dpi

Funkstandard: Bluetooth 4.0

3 Funktionstasten

Reichweite: 15 Meter

Gewicht: 78 Gramm

Batterie: 2 x AAA-Batterie (Laufzeit bis zu 12 Monate)

Pro Kontra + Schlichtes, hochwertiges Design - Batterien statt Akku + BlueTrack-Technologie mit blauem statt rotem Laser für mehr Präzision - Keine Wi-Fi-Unterstützung

Micorsoft Modern Mouse Jetzt kaufen bei

Cherry MW 9100: Kompakte Funkmaus mit Akku

fullscreen Die Cherry-Maus ist wiederaufladbar. Bild: © SATURN 2022

Dank der gummierten Seitenteile und einer kompakten Bauform fühlt sich die Cherry MW 9100 in der Hand sehr angenehm an. Auch technisch überzeugt die Funkmaus: Die Auflösung beispielsweise lässt sich über eine dpi-Taste einstellen. Du kannst zwischen 1.000, 1.600 und 2.400 dpi wählen.

Du verbindest die MW 9100 entweder direkt über Bluetooth mit Deinem Rechner oder nutzt den mitgelieferten Nano-USB-Empfänger, um die Verbindung über Wi-Fi herzustellen (2.4-GHz-Funknetz). Praktisch: Wenn Du den Dongle nicht brauchst, verstaust Du ihn direkt in der Maus. Die Funkmaus ist per Bluetooth mit allen Geräten kompatibel, die mindestens Bluetooth 4.0 unterstützen. Per Wi-Fi kannst Du sie nur mit Windows-Geräten nutzen.

Batterien braucht die MW 9100 nicht. Die Funkmaus besitzt einen Akku, der bis zu 70 Tage lang hält. Mithilfe eines USB-C-Kabels lädst Du ihn wieder auf.

Technische Daten:

Maximale dpi-Genauigkeit: 2.400 dpi (einstellbar)

Funkstandard: Bluetooth & Wi-Fi 2.4 GHz

6 Funktionstasten

Reichweite: 10 Meter

Gewicht: 92 Gramm

Batterie: Lithium-Akku (Laufzeit bis zu 70 Tage)

Pro Kontra + Unterstützt Bluetooth und Wi-Fi (USB) - Vergleichsweise kurze Akkulaufzeit + Integrierter Akku + dpi-Auflösung einstellbar

Cherry MW 9100 Jetzt kaufen bei

Logitech Lift: Vertikale Funkmaus für Links- und Rechtshänder

fullscreen Die Logitech-Funkmaus schont Handgelenk und Unterarm. Bild: © SATURN 2022

Arbeitest Du täglich mehrere Stunden? Dann empfiehlt sich eine vertikale Maus. Bei diesen Modellen liegt Deine Hand nicht flach auf der Maus. Stattdessen ruht sie in einer typischen Händedruck-Position, die sich natürlich anfühlt und Handgelenk sowie Unterarm schont. Mit der Lift hat Logitech eine vertikale Funkmaus im Angebot. Sie ist auch für Linkshänder erhältlich.

Die speziell für kleine bis mittelgroße Hände gedachte Logitech Lift verbindest Du via Bluetooth oder dem mitgelieferten Wi-Fi-Funkempfänger "Logi Bolt USB" mit Deinem Rechner. Die Funkmaus ist mit Computern und Laptops mit Windows, macOS, Chrome OS und Linux kompatibel. iPadOS und Android werden ausschließlich per Bluetooth unterstützt.

In der optionalen Software Logi Options+ kannst Du die sechs Tasten nach Belieben mit Funktionen belegen. Auch den dpi-Bereich konfigurierst Du so, wie Du es Dir wünschst. Werte zwischen 400 und 4.000 lassen sich in 100-dpi-Schritten einstellen.

Technische Daten:

Maximale dpi-Genauigkeit: 400–4.000 dpi (einstellbar)

Funkstandard: Bluetooth & Wi-Fi 2.4 GHz

6 Funktionstasten

Reichweite: 10 Meter

Gewicht: 125 Gramm

Batterie: 1 x AA-Batterie (Laufzeit bis zu 24 Monate)

Pro Kontra + Unterstützt Bluetooth und Wi-Fi (USB) - Batterie statt Akku + Umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten über Herstellersoftware + Vertikalmaus für sehr langes Arbeiten + Modelle für Links- und Rechtshänder erhältlich

Logitech Lift Jetzt kaufen bei

Logitech MX Master 3S: Funktioniert sogar auf Glasoberflächen

fullscreen Die Logitech MX Master 3S funktioniert sogar auf Glasoberflächen. Bild: © SATURN 2022

Die MX Master 3S bietet Topwerte in fast allen Kategorien. Dank einer Auflösung von bis zu 8.000 dpi funktioniert sie auf nahezu jeder Oberfläche – sogar auf Glas. Die dpi-Genauigkeit kannst Du in 50-dpi-Schritten zwischen 200 und 8.000 dpi anpassen. Hier lassen sich sogar abhängig vom verwendeten Programm individuelle Profile einrichten, zum Beispiel für Bildbearbeitung oder Spiele.

Du kannst die MX Master 3S per Bluetooth oder über einen Wi-Fi-Funkempfänger (Nano-USB) mit bis zu drei Geräten verbinden. Kompatibel ist die Funkmaus mit Windows, macOS, Chrome OS, Linux, iPadOS und Android.

Technisch ist die MX Master 3S imposant: Das extrem präzise Magspeed-Scrollrad erlaubt pixelgenaues Scrollen. Die Klickgeräusche reduziert Logitech im Vergleich zu herkömmlichen Mäusen angeblich um 90 Prozent.

Diese Logitech-Funkmaus arbeitet mit einem Akku. Den lädst Du über USB-C auf. Er hält bei voller Akkuladung 70 Tage. Und wenn die Zeit mal knapp ist: In nur einer Minute kannst Du die Maus für drei Stunden Gebrauch aufladen.

Technische Daten:

Maximale dpi-Genauigkeit: 200–8.000 dpi (einstellbar)

Funkstandard: Bluetooth & Wi-Fi 2.4 GHz

7 Funktionstasten

Reichweite: 10 Meter

Gewicht: 141 Gramm

Batterie: Lithium-Akku (Laufzeit bis zu 70 Tage)

Pro Kontra + Unterstützt Bluetooth und Wi-Fi (USB) - Vergleichsweise hoher Preis + Integrierter Akku - Schwerste Funkmaus in unserem Vergleich + Zusätzliches Daumenrad - Relativ kurze Akkulaufzeit + Umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten über Herstellersoftware

Logitech MX Master 3S Jetzt kaufen bei