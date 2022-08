Beste Handyhalterung fürs Auto: Modelle mit Saugnapf & für die Lüftung

Das Smartphone kann während der Autofahrt ein praktischer Helfer sein, zum Beispiel als Navi. Damit Du Dein Handy sicher platzieren kannst, empfehlen wir passende Handyhalterungen fürs Auto. Ob mit Lüftungsklemme oder Saugnapf, magnetisch oder nicht, mit integrierter Ladefunktion oder ohne – hier findest Du das passende Modell.

Günstige Einsteigermodelle

Hersteller Hama hat zwei preiswerte Handyhalterungen im Angebot, die vollkommen ausreichen, wenn Du Dein Smartphone nur hin und wieder im Auto nutzt.

fullscreen Diese Hama-Halterung wird einfach in die Lüftung geklemmt. Bild: © SATURN 2022

Die Hama Flipper Kfz-Halterung ist ein einfacher Clip, in den Du Dein Smartphone einklemmen kannst. Die Halterung selbst wird mit Klemmen an den Lamellen der Lüftung befestigt. Die Halterung ist für Smartphones mit einer Breite von 48 bis 90 Millimetern geeignet.

Hama Flipper Kfz-Halterung Jetzt kaufen bei

fullscreen Hamas Universal-Halterung ist auch für die Befestigung in der Lüftung gedacht. Bild: © SATURN 2022

Als Alternative eignet sich die Hama Universal Kfz-Halterung. Sie funktioniert ähnlich wie das Modell Flipper: Du klemmst Dein Smartphone ebenfalls in die Halterung ein. Auch diese Handyhalterung wird an der Lüftung des Autos befestigt. Sie ist etwas größer, hat eine "Rückwand" und hält das Handy so noch zuverlässiger. Außerdem unterstützt das Universal-Modell von Hama auch schmalere Handys ab 45 Millimetern Breite.

Hama Universal Kfz-Halterung Jetzt kaufen bei

Saugnapfhalterungen für das Handy im Auto

Hast Du in Deinem Auto keine Lüftungslamellen in der Nähe des Lenkrads? Dann kommen die oben genannten Handyhalterungen für die Lüftung natürlich nicht für Dich infrage.

fullscreen Die Hama-Uni-Smartphone-Halterung wird per Saugnapf an der Windschutzscheibe befestigt. Bild: © SATURN 2022

Es gibt aber auch Handyhalterungen fürs Auto, die mit einem Saugnapf an der Windschutzscheibe befestigt werden, wie etwa die Hama Uni-Smartphone-Halter Kfz-Halterung. Auch dieses Modell verfügt über Klemmen, die Dein Smartphone sicher festhalten. Es eignet sich aber nur für Geräte mit einer Breite von 55 bis 85 Millimetern.

Hama Uni-Smartphone-Halter Jetzt kaufen bei

fullscreen Für schmalere Smartphones bietet sich die Saugnapfhalterung von Wicked Chili an. Bild: © SATURN 2022

Eine Alternative für schmalere Smartphones ist die Wicked Chili Autohalterung. Sie eignet sich für Geräte ab 46 Millimetern – Schluss ist allerdings schon bei 74 Millimetern Breite. Auch diese Handyhalterung lässt sich problemlos mit einem Saugnapf an der Windschutzscheibe Deines Autos platzieren.

Wicked Chili Autohalterung Jetzt kaufen bei

Handyhalterungen fürs Auto mit Magnet und Ladefunktion

Du willst weder einen Saugnapf an die Windschutzscheibe heften, noch jedes Mal die Clips oder Klemmen auseinanderziehen, um Dein Smartphone in die Halterung zu setzen? Dann greif zu einer Handyhalterung fürs Auto, die mit Magneten arbeitet.

fullscreen Die magnetische Handyhalterung von Hama lädt Dein iPhone im Auto. Bild: © SATURN 2022

Eine spezielle Halterung nur für iPhones ist das Hama MagCharge Car FC15 kabelloses Kfz Lade-Set. Sie lässt sich an der Lüftung befestigen und hält Dein iPhone mithilfe der MagSafe-Technologie von Apple in Position. Das funktioniert mit allen Modellen ab dem iPhone 12, denn die Rückseite dieser Apple-Smartphones ist mit Ausrichtungsmagneten versehen. Pluspunkt: Mit dieser Handyhalterung kannst Du Dein iPhone im Auto auch laden.

Hama MagCharge Car FC15 Jetzt kaufen bei

fullscreen Die minimalistische Halterung von andi be free lädt auch Android-Smartphones. Bild: © SATURN 2022

Nutzer von Android-Smartphones können als Alternative zum Modell andi be free Wireless Vent Mount Fast Charger greifen. Auch dieses Modell wird an der Lüftung befestigt, hält Dein Handy mithilfe eines Magneten fest und lädt es gleichzeitig per Induktion auf. Um die Ladefunktion zu nutzen, brauchst Du lediglich eine spezielle Hülle von andi be free, zum Beispiel für das Samsung Galaxy S8+. Damit sitzt Dein Smartphone sicher in der Halterung und lädt induktiv auf. Übrigens: Mit iPhones ist diese Handyhalterung ebenfalls kompatibel.

andi be free Wireless Vent Mount Jetzt kaufen bei

Hinweis zu beiden Magnethalterungen: Um das Smartphone damit zu laden, muss die Handyhalterung mit dem Zigarettenanzünder des Autos verbunden sein. Das entsprechende Kabel ist jeweils im Lieferumfang enthalten.

Nichtmagnetische Auto-Handyhalterungen mit Ladefunktion

Dein Smartphone hat keine Magneten für eine entsprechende Halterung und Du möchtest auch keine separate magnetische Hülle kaufen? Willst Du Dein Handy beim Fahren trotzdem kabellos laden, schau Dir die folgenden beiden Handyhalterungen fürs Auto an.

fullscreen Diese Hama-Halterung wird per Saugnapf befestigt und bietet eine Ladefunktion. Bild: © SATURN 2022

Die Halterung Hama FC10 Motion lässt sich mit ihrem Saugnapf an der Windschutzscheibe befestigen und lädt Dein Smartphone kabellos auf – vorausgesetzt, es unterstützt die Qi-Technologie. Um den Ladevorgang zu starten, klemmst Du Dein Handy einfach in die Halterung ein.

Hama FC10 Motion Jetzt kaufen bei

fullscreen Die Halterung mit Ladefunktion von Terratec wird in die Lüftung geklemmt. Bild: © SATURN 2022

Das Modell Terratec ChargeAir Car wird an der Lüftung Deines Wagens befestigt und fixiert das Smartphone ebenfalls mit Klemmen. Auch diese Handyhalterung lädt kompatible Smartphones im Auto per Qi-Standard auf. Vorteil des Terratec-Modells: Du kannst das Handy drehen, um vom Hochkant- zum Querformat zu wechseln. Zudem ist diese Halterung deutlich kompakter als das Hama-Modell.

Terratec ChargeAir Car Jetzt kaufen bei

Hinweis: Auch diese beiden nichtmagnetischen Handyhalterungen musst Du mit dem Zigarettenanschluss Deines Autos verbinden, um die Ladefunktion zu nutzen. Die passenden Adapter und Kabel liegen bei.

