Beste Handyhalterung fürs Fahrrad: Robuste Modelle für jede Tour

Schnell montiert, stabil, oftmals wasserfest und treue Begleiter: Das sind die besten Handyhalterungen für Dein Fahrrad.

Von Sven Wernicke

Das Smartphone soll bei der nächsten Radtour als Navigationsgerät dienen? Dann benötigst Du eine geeignete Handyhalterung. Die Halterungen sind einfach zu installieren, stören nicht beim Fahren und zeigen sich zumeist überraschend flexibel: Fast alle Smartphones und sogar manche Tablets passen hinein.

Fischer 50401 Smartphone-Halterung: Einfach und gut

fullscreen Die Smartphone-Halterung von Fischer eignet sich für unterschiedlich große Handys. Bild: © SATURN 2022

Für Gelegenheitsradler muss es keine aufwändige Konstruktion sein. Es genügt eine Smartphone-Halterung wie die Fischer 50401. Silikonbänder halten Handys in Größen von 3,5 bis 6,5 Zoll fest. Die Halterung eignet sich für alle regulären Fahrradlenker mit einem Durchmesser zwischen 2 und 3,2 Zentimetern, Werkzeug ist für die Montage nicht nötig.

Das Telefon ist an allen Seiten befestigt, sodass Du keine Sorgen vor dem Herunterfallen haben musst. Zugleich dämpft das Silikon Stöße und Vibrationen. Du kannst das Smartphone senkrecht oder waagerecht anbringen.

Pro Kontra + Preisgünstige Silikon-Handyhalterung - Kein Schutz vor Wasser und Staub + Kann waagerecht und senkrecht montiert werden + Silikon dämpft Stöße + Smartphone lässt sich leicht abnehmen

Fischer 50401 Smartphone-Halterung Jetzt kaufen bei

Hama Uni Fahrrad-Handyhalterung: Sicher und schick

fullscreen Bei der Handyhalterung von Hama wird das Smartphone zwischen Silikonbändern befestigt. Bild: © Hama 2022

Mit dem Citybike durch die Stadt oder mit dem Mountainbike durch die Pampa radeln: Die Handyhalterung von Hama macht alles mit. Du bringst sie in kürzester Zeit an der Lenkstange an, spannst Dein Smartphone mit den Silikonbändern fest – los geht's.

Die Smartphone-Fahrradhalterung Hama Uni ist für Telefone mit einer Höhe bis 15 Zentimeter und einer Breite bis 8 Zentimeter geeignet. Sie passt an 2 bis 3,5 Zentimeter dicke Lenker. Sollte Dein Handy nicht wasserdicht sein, ist das kein Problem. Es passt auch mit zusätzlicher Schutzhülle in die Halterung.

Pro Kontra + Widerstandsfähige Halterung - Oberes Silikonband berührt gegebenenfalls Smartphone-Tasten + Smartphone lässt sich auch mit Schutzhülle befestigen

Hama Uni Jetzt kaufen bei

Wicked Chili Tour Case: Für fast alle Smartphones

fullscreen Das Tour Case von Wicked Chili kannst Du auch horizontal drehen. Bild: © Wicked Chili 2022

Der Case-Halterung Wicked Chili Tour Case liegt alles bei, was Du brauchst: Vier Adapter sorgen dafür, dass Dein Smartphone perfekt in die wasserdichte Schutzhülle passt. Telefone mit einer maximal 6,7 Zoll großen Bildschirmdiagonale finden Platz. Schön auch: Trotz der robusten Outdoor-Schutzhülle kannst Du den Touchscreen Deines Smartphones verwenden. Die Kamera auf der Rückseite des Handys bleibt dank eines Sichtfensters frei.

Die Halterung passt an nahezu alle Fahrradlenker. Nimmst Du Dein Smartphone während einer Pause heraus, kannst Du es dank eines mitgelieferten Bands bequem um den Hals hängen.

Pro Kontra + IPX5-Schutz vor Regen, Schmutz und Staub - Etwas klobiges Design + Anschluss bleibt frei, etwa für eine Powerbank + Touchscreen kann verwendet werden

Wicked Chili Tour Case Jetzt kaufen bei

Shapeheart: Magnetische Handyhalterung fürs Fahrrad

fullscreen Bei der Smartphone-Halterung von Shapeheart sorgt ein starker Magnet für sicheren Halt. Bild: © Shapeheart 2022

Du willst das Smartphone cool und lässig aus der Halterung nehmen? Dann brauchst Du die magnetische Handyhalterung von Shapeheart! Sie besteht aus der innerhalb von Sekunden angebrachten Halterung für den Fahrradlenker und der Hülle, in die Du Dein Smartphone steckst. Die ist in drei Größen (M bis XL+) erhältlich, schützt vor Regnen, bietet volle Touchscreen-Funktionalität, hat Öffnungen für den USB-/-Lightning-Ausgang und verfügt über eine magnetische Rückseite.

Dein Smartphone sitzt auch ohne zusätzliche Silikonbänder felsenfest in der Handyhalterung, Kopfsteinpflaster und Schlaglöcher bereiten keine Probleme. Gut sieht die Shapeheart auch noch aus.

Pro Kontra + Magnetische Handyhalterung + Wasserdicht + Sehr leicht zu montieren

Shapeheart Jetzt kaufen bei

Sminno Cockpit Case: Freisprecheinrichtung fürs Fahrrad

fullscreen Das Cockpit Case von Sminno ist gleichzeitig noch Freisprecheinrichtung und Lautsprecher. Bild: © Sminno 2022

Das Cockpit Case von Sminno ist mehr als eine Handyhalterung für Dein Fahrrad. Du kannst das Gadget als Freisprecheinrichtung und sogar als Lautsprecher für Musik nutzen. Dafür startest Du die dazugehörige Cockpit-App.

Die Lautsprecher-Funktion ermöglicht dank Soundverstärkung rauschfreie Telefonate und bietet eine gute Akustik – ohne dass Du Kopfhörer benötigst. Die Halterung eignet sich für Geräte mit einer maximalen Bildschirmdiagonale von 7 Zoll. Und: Das Fahrradzubehör ist made in Germany.

Pro Kontra + Halterung mit Freisprecheinrichtung und Lautsprecher-Funktion - Lizenz für Cockpit-App muss nach zwölf Monaten verlängert werden + Wasserdichtes Gehäuse + Geeignet auch für Tablets bis 7 Zoll + Made in Germany

Sminno Cockpit Case Jetzt kaufen bei

Worauf Du beim Kauf von Fahrrad-Handyhalterungen achten solltest

Die beste Handyhalterung für Dein Fahrrad muss nicht das teuerste Modell sein. Es kommt vielmehr auf Deine Ansprüche und Dein Smartphone an. Einige Tipps für die richtige Kaufentscheidung: