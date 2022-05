Beste In-Ear-Kopfhörer 2022: Empfehlenswerte Modelle mit gutem Sound

Akkulaufzeit:

Hersteller geben meist zwei Informationen an: die reine Akkulaufzeit und eine "gemischte Akkulaufzeit". Letztere bedeutet, dass Du Deine In-Ears bei Nichtgebrauch in einem Ladecase vorübergehend auflädst und so zusätzliche Nutzungszeit erhältst. Eine Angabe wie "bis zu 20 Stunden" bedeutet also immer, dass Du nicht ununterbrochen hören kannst. Entscheidender ist die reine Akkulaufzeit, die üblicherweise zwischen vier und sieben Stunden liegt.