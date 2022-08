Beste Mini-Subwoofer: Kompakte Tieftöner mit sattem Bass

Ob im Wohnzimmer, am Rechner oder im Auto – ein Mini-Subwoofer benötigt nicht viel Platz und liefert satte Bässe für bestes Entertainment. Diese kompakten Subs bringen Dich in Schwingung.

Von Sven Wernicke

Trennungsgrund Subwoofer? Vermutlich sind die Basslautsprecher in den seltensten Fällen für ein Ende von Beziehungen verantwortlich. Doch die oftmals klobigen Geräte können der Partnerin oder dem Partner ein Dorn im Auge sein. Die Alternative ist ein Mini-Subwoofer, der tiefe Töne ins Heimkino bringt, ohne im Wohnzimmer groß aufzufallen. Auch für den PC und fürs Auto gibt es Mini-Subwoofer, die trotz geringem Volumen und reduzierter Membranfläche für kräftige Bässe sorgen.

Logitech Z333: Stimmiger Bass am PC

fullscreen Der Logitech-Mini-Subwoofer sorgt beim Zocken für tiefe Bässe. Bild: © Logitech 2022

Gamer wissen es: Auch sehr kompakte Subwoofer liefern jede Menge Bass. Die Multimedia-Lautsprecher Logitech Z333 beweisen das auf leistungsstarke Weise. Der Subwoofer besitzt einen frontal ausgerichteten 13-cm-Lautsprecher, der nicht nur bei Spielen für die richtige Atmosphäre sorgt.

Die Logitech Z333 verdeutlichen auch, dass solche Mini-Subwoofer für PC und Mac vorrangig als 2.1-Systeme mit dazugehörigen Satellitenlautsprechern erhältlich sind. Dafür sind diese Lautsprechersysteme preislich attraktiv und meist viel günstiger als ein regulärer Subwoofer fürs Heimkino.

Pro Kontra + Attraktives 2.1-Soundsystem mit Mini-Subwoofer - Fürs Heimkino ungeeignet + 3,5-mm- und Cinch-Eingang + Kabelgebundenes Steuergerät und Bassregler

Pioneer TS-WX130EA: Fast unsichtbarer Mini-Subwoofer fürs Auto

fullscreen Dank seiner kompakten Größe passt der TS-WX130EA von Pioneer unter den Autositz. Bild: © Pioneer 2022

Dieser Aktiv-Subwoofer inklusive Endstufe löst ein Problem, das viele Autofahrer kennen: Wohin mit dem Sub? Möchtest Du ihn nicht im Kofferraum verstauen, installiere ihn unter dem Sitz.

Der TS-WX130EA lässt sich in fast jedes Car-Audio-System integrieren. Er kommt auf eine Leistung von 50 Watt und deckt einen Frequenzbereich von 40 bis 200 Hz ab.

Pro Kontra + Mini-Subwoofer als Ergänzung fürs Car-Hi-Fi-System - Fürs Wohnzimmer ungeeignet + Abmessungen: 280 x 70 x 200 mm (Breite x Höhe x Tiefe)

Polk Audio HTS-Sub 10: Monumentaler Bass

fullscreen Ein echter Mini-Subwoofer ist der HTS-Sub 10 wohl nicht, dafür liefert er aber richtig dicke Bässe. Bild: © Polk 2022

So richtig mini ist der HTS-Sub 10 von Polk Audio nicht, doch im Vergleich zu ähnlich starken Subwoofern angenehm klein. Mit einer Gesamtleistung von 200 Watt erzeugt der 10-Zoll-Treiber kräftige Bässe für Dein Heimkino.

Wenn Du magst, nimmst Du das Lautsprechergitter ab. So kommt die attraktive Membran zur Geltung. Der Frequenzbereich liegt ebenfalls zwischen 40 und 200 Hz.

Pro Kontra + Abmessungen: 330 x 356 x 356 mm - Nicht wirklich mini + Anschlüsse für LFE In und Line In (RCA) + 200 Watt Gesamtleistung

Sonos Sub (Gen3): Steuerung via App

fullscreen Der Sonos Sub liefert klare Bässe und sieht dabei noch richtig schick aus. Bild: © Sonos 2022

Mit dem Sonos Sub wertest Du Dein Sonos-Soundsystem mit kristallklaren Bässen auf. Der Subwoofer erinnert dezent an einen PC im Mini-Tower-Gehäuse. Im Inneren stecken zwei hochpräzise Force-Cancelling-Treiber, die Vibrationen, Scheppern und Klappern eliminieren.

Den Sonos Sub verbindest Du via WLAN mit weiteren Sonos-Lautsprechern, mit Modellen anderer Hersteller ist er nicht kompatibel. Die Einrichtung erfolgt via App. Wenn Du magst, kannst Du sogar zwei Subs in Dein Heimkino integrieren.

Pro Kontra + Abmessungen: 402 x 389 x 158 mm - Funktioniert nur mit Sonos-Lautsprechern + Hochwertiger Design-Subwoofer

Bose Bass Module 500: Bass auf kleinem Raum

fullscreen Dieser kleine Würfel von Bose sorgt für ordentlich Bass in der Bude. Bild: © Bose 2022

Es ist erstaunlich, wie klein das Bass Module 500 ist. Mit Maßen von 250 x 240 x 250 mm lässt er sich unauffällig in der Wohnung platzieren. Der Subwoofer zeigt in Kombination mit der Bose Soundbar 700, Soundbar 500 oder SoundTouch 300, zu was er imstande ist.

Eine kabellose Verbindung ist möglich, auf Wunsch kannst Du das Bass Module 500 auch via Kabel mit Deiner Bose-Soundbar verbinden.

Pro Kontra + Einfache Einrichtung - Ausschließlich für ausgewählte Soundbars von Bose geeignet + Sehr klein und nur 6 Kilogramm schwer

Was Du beim Kauf eines Mini-Subwoofers beachten solltest

Beachte einige wichtige Aspekte, um den für Dich besten Mini-Subwoofer zu finden: